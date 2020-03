Na Lounsku odstartují o víkendu nižší fotbalové soutěže. Svou jarní premiéru zažije doma divizní celek Loun, hrát se budou také zápasy všech krajských soutěží.Řada celků ale využije umělé plochy, hlavně umělka v Postoloprtech bude značně vytížená. Představí se na ní Dobroměřice, Blažim i Chlumčany.

V generálce na nadcházející jarní boje uhrály Louny (v modrém) remízu s celkem z ČFL. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

HRAJÍ DOMA

Divize: Louny – Český Brod (ne 14.30).

I. A třída: Dobroměřice – Libouchec (UMT Postoloprty, so 10.45).

I. B třída, skupina B: Vroutek – Meziboří (UMT Kryry, so 10.30), Podbořany – Vejprty (UMT Žatec, so 10.45), Blažim – Ohníč (UMT Postoloprty, so 13), Chlumčany – Duchcov (UMT Postoloprty, ne 13), Krásný Dvůr – Březno (ne 14.30).