Nabídku do čtvrté nejvyšší soutěže si zasloužili výbornými výkony v Žatci. Vždyť v sezoně 2022/2023 nastřílel za Slavoj v krajském přeboru 20 branek.

Právě zdravotní lapálie přivedli nadějného střelce o dvě soutěže níže. „Měl jsem dvě možnosti. Buď přestat s fotbalem a nebo to zkoušet v nižší soutěži,“ pokrčil rameny. „Tady v Sedle je naprosto skvělá parta, vše je tak nějak v rodinném duchu,“ dodal.

Klíč popsal, co ho přesně trápí. „Nemám v kyčli úplně kompletní kloub. Takže jsem si měl dát fotbalovou pauzu a nebo opravdu snížit intenzitu trénování a prostě celkově ubrat. Taky by se mohlo stát, že bych za pár let třeba nemohl ani pořádně chodit. Navíc jsem měl na podzim ještě prasklinu v menisku,“ zakroutil hlavou.

Nové Sedlo tak bere jako fotbalový odrazový můstek. „Mám to spíše jako takový restart. Stále jsem hodně mladý, takže se chci po zranění rozehrát a pak zkusit zase vyšší soutěž. Samozřejmě, pokud to dovolí zdraví,“ poznamenal.

Klíč začínal s fotbalem v Blšanech, kde se také několik sezon hrála první liga. „Tehdy jsme tam s klukama konkurovali těm nejlepším týmům. Na ty časy opravdu rád vzpomínám. V mém ročníku jsme se skvěle sešli, měli úžasný tým a dosahovali velkých úspěchů,“ zapátral v paměti hráč, který působil také v mosteckém Baníku.

Pavel je z fotbalové rodiny, jeho otec, Libor Klíč, byl výborným fotbalistou a jako trenér vedl například Louny. Jeho bratr Michal aktuálně chytá pro změnu v Žatci. „S taťkou mám výborný vztah, když jsme byli na hřišti, tak jsme rodinné záležitosti nechali stranou. Když jsem hrál špatně, tak jsem si to vždy vyslechl v autě při cestě domů,“ zasmál se.

Své střelecké schopnosti předvádí mladý šutér už v přípravě. Posuďte sami. Málkovu při výhře 7:1 nasázel čtyři branky, Lenešicím při výhře 6:0 také čtyři góly. „Krajská I.A třída je za mě dobrá soutěž, jsou tam dobré týmy a kvalita je také dobrá. Doufám, že se nám bude dařit a budeme vyhrávat. Nejradši bych se Sedlem postoupil do krajského přeboru, ale někteří kluci v klubu prostě nechtějí,“ pokračoval s úsměvem na rtech.

Na závěr jsme Pavla poprosili aby tak nějak zhodnotil sám sebe. „Myslím si, že mojí předností je hra jeden na jednoho. Umím dobře zakončovat, stává se mi, že někdy dám gól úplně ze všeho. Někdy si říkám, že to není možný (směje se). Po zranění budu pracovat hlavně na kondici a chtěl bych zlepšit zakončení slabší nohou,“ dodal na závěr.