Aktuálně nejlepší střelec B skupiny I. B třídy je z Vroutku! Daniel Kobera totiž nasázel do sítě Obrnic pět branek.

Daniel Kobera z Vroutku dává gól Meziboří. | Foto: Jaromír Hykl

Obrničtí poznali, jaké to je, když uštkne Kobera. Hosty z Žatecka poslal do vedení v 8. minutě, chvíli před přestávkou pak svému týmu vracel vedení, když upravoval na 3:2. Ve druhé půli to byl právě on, kdo třemi góly v řadě zajistil Vroutku tři body. Jeho střeleckému koncertu přizvukoval dvěma trefami uzdravený Lukáš Kruml.