Obsazení trenérského postu, to byl jeden z posledních tahů dosavadního předsedy. „Jsem rád, jsem ho zlomil, přestože jeho manželka nadšená nebyla a i on se chtěl více věnovat rodině. Na jaře to tady zachránil a jsem rád, že bude i pokračovat,“ uvedl.

Přemluvili ho k trénování. Poborský láká gólové eso a už chystá ofenzivní smršť

Tatran se v uplynulé sezoně I. B třídy udržel. „Už před začátkem sezony jsem očekával, že pro nás bude náročná. Když se k tomu přidaly absence a zraněných hráčů, tak to jednoduché nebylo. I proto jsem rád, že je nás nyní dost a nemusíme personální otázky a posily za každou cenu řešit.“

Příprava na novou sezonu začala v úterý. „Sice je asi sedm kluků na dovolených, ale i tak se seělo čtrnáct, patnáct lidí. Jsem rás, že se kluci uzdravili, přinesou kvalitu. Vím, že se bude trénovat třikrát týdně. čekají nás výběhy, bazén, přípravné zápasy, bude to pestré,“ dodal Kareš s ním, že o obsazení funkce předsedy rozhodne klubový výkonný výbor.