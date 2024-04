Při angažmá v Žatci na sebe Pavel Klíč upozornil dvaceti trefami v sezoně, vysloužil si přestup do divizních Loun a zdálo se, že jde jeho kariéra strmě nahoru. Zdraví však bylo proti, proto ji nyní restartuje v krajské soutěži. Jak dlouho v ní zůstane, není jisté. „Je jasné, že má všechno před sebou, pokud bude mít lákavou nabídku, bránit mu nebudeme,“ připomíná gentlemanskou dohodu šéf Nového Sedla a dodává: „Chtěli jsme, aby se u nás dostal zpět do formy. Co bude dál, jestli u nás ještě vydrží, jsme se zatím nebavili. Jsem rád, že se mu daří.“

Podobně hovoří i samotný hráč. Budoucnost nyní 21letého forvarda Pavla Klíče je otevřená…

Jak se vám s Libouchcem hrálo a jaký to byl zápas? Výsledek 7:2 je extra, že?

S Libouchcem to byl pro nás skvělý týmový výkon, kde jsme především v prvním poločase plnili to, co jsme si řekli. Jsem rád, že nám to tam konečně po minulých zápasech hezky napadalo.

Našel byste vadu na kráse?

Jediná škoda dvou obdržených branek…

Jste střelec, ale hattrick za 18 minut, to je něco nevšedního. Co tomu říkáte?

Chci dávat co nejvíce gólů každý zápas, takže jsem rád, že mi to tam takhle padlo. Ale jak říkám, byl to výborný týmový výkon, takže na tom mají zásluhu hlavně kluci, kteří mi to krásné připravili.

Dal jste dokonce čtyři góly, kolik je vaše maximum v zápase, mohl jste jich dát třeba proti Libouchci i více?

Moje maximum je osm gólů v utkání, kdy soupeř nebyl nějak extra dobrý. Ale měl sem hlavně nějaký to štěstí, kdy mi tam padlo snad všechno. Proti Libouchci jsem měl ještě jednu velkou šanci, kterou sem vyřešil hrozně a do teď mě to i mrzí, že jsem nedal pátou branku.

Dobírali si vás spoluhráči, chválil trenér, musel jste kupovat něco do kabiny, platit za ty čtyři góly do kasy? Trenéři a hráči chválili celkové zvládnutý zápas, že jsem dal čtyři góly, to je spíš bonus pro mě. Hlavní je, že jsme získali tři body. Hattrick asi zaplatím, ale spíše jsem měl sázku s kamarádem z týmu, kterou jsem splnil, takže ještě on platil mně.

Rozvzpomněl jste si na báječnou sezonu v Žatci, kdy jste dal v krajském přeboru 20 gólů za sezonu a stály o vás dokonce divizní Louny?

Na Žatec se chodím často koukat, takže si často vzpomínám, jak sem tam hrál a zrovna se mi podařilo dat 20 gólů. Působil jsem tam s Petrem Klincem, se kterým se mi hrálo opravdu dobře a nahrál mi snad na 15 gólů.

A co pak ty Louny a divize?

Nabídku z Loun jsem dostal a přijal sem ji. Říkal sem si, že když se mi zadařilo takhle v kraji, tak jsem chtěl zase se o krůček posunout výš.

V lounském FK SEKO vás ale asi přibrzdilo zdraví, nebo jak to tam hodnotíte?

Ano, tam mě bohužel přibrzdilo zdraví. Po třetím zápase se mi udělala prasklinka v menisku a bohužel pro mě podzim skončil. Mám ještě nějaký zdravotní problémy od mala, takže po domluvě s doktory bylo lepší, když jsem na takové úrovni skončil.

V zimě jste se s Jakubem Černým domluvil na angažmá v I. A třídě v Novém Sedle, to byl asi dobrý krok…

Za Kubu jsem strašně rád, že mi dal tu možnost.

Předseda klubu Černý teď říkal, že jste se o spolupráci v nové sezoně v Novém Sedle ještě nebavili, máte vy nějakou představu, co byste chtěl, jako stále hodně mladý hráč podniknout, za další kariérní kroky?Já i Kuba to bereme spíše jako restart pro mě skrz to zdraví, které snad už bude jen a jen lepší. Ještě jsme se o tom nějak nebavili. V Sedle sem strašně spokojený, takže jsem zatím nějak nepřemýšlel nad novou sezonou. Jsem stále dost mladý, takže bych se ale chtěl dostal co nejvýš. Pokud to zdraví dovolí.

Teď vás čekají v sobotu od 17.00 poslední Strupčice, zaokrouhlíte střeleckou bilanci na deset tref?

Já hlavně doufám, že potvrdíme výkon z předešlého zápasu. A jestli mi tam zas něco padne, tak budu jediné rád.