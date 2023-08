Premiéra a v ní získaný skalp jednoho z největších favoritů na postup vlil lounským fanouškům euforii do žil. S výhrou 1:0 nad Neratovicemi každý nepočítal. O víkendu ale přišla porážka 1:5 v Březové. "I tam jsme měli dobrý začátek, vytvořili jsme si dvě šance, které jsme bohužel nedali a to poznamenalo ráz zápasu a ve finále i jeho výsledek," konstatoval lounský kouč.

První zápas na jedničku, ve druhém to nevyšlo. Proč?

Největším problémem bylo, že jsme neuhlídali standardní situace soupeře a z nich jsme vlastně během dvaceti minut dostali tři rychlé góly. Pak už to pro nás bylo najednou strašně těžké.

Poločas 0:3, ale nezabalili jste to…

Ve druhé půli byl obraz hry trošku lepší, dali jsme na 1:3, ale hned z první šance domácích hned inkasovali čtvrtý gól a tím pádem už to bylo bez šance na dobrý výsledek.

Neratovice patří k top favoritům, Březová ne.

My jsme Březové zápas strašně usnadnili, není to nic proti ní, hrála dobře, když dáte pět gólů, nemůže to to být špatné. Naše zlé bránění standardek to ale rozhodlo. To by se nám třikrát za sebou stávat nemělo. To byla naše velká chyba a soupeř to měl lehčí.

Manažer klubu Tomáš Beneš přivedl v létě deset nových hráčů. Nemohou být taktické nedostatky v úvodu sezony způsobeno i právě tou spoustou změn?

To je další věc. Pořád říkám, že to bude chtít chvilku času, než kluci pochopí naše záměry, než si zvyknou na tempo hry i soutěž jako takovou. Kluci co přišli a přesvědčili nás v přípravě, jsou vesměs mladí hráči, kterým je osmnáct devatenáct. Získali jsme je z nižších soutěží. Věříme, že se prosadí.

Jaké to vlastně je pro trenéra, když má udělat skoro nový mančaft?

Je to příjemná věc, protože na jaře nás moc nebylo, hráli jsme to v jedenácti. Teď přišli hráči, kteří vytvořili potřebnou konkurenci. Až na klasické obráncem, kteří nám chybí, máme posty v podstatě zdvojené a dneska už si můžeme vybírat ze dvou variant. To je ohromná věc, je to příjemné a i v tréninku je to znát, že ti kluci vědí, že na ně někdo tlačí. Tréninky díky konkurenčnímu prostředí vypadají.

Hodně se mluvilo o příchodu nigerijského útočníka Daniela Olajide Ademuwaguna. Může být on tou pravou trefou?Jemu je čerstvých devatenáct. Je to mladý kluk. On nám hrozně moc pomůže nejen góly, jako s Neratovicemi, ale v jeho případě je bonus jeho typologie. Je velký, silný, pomůže nám hrozně při standardkách. Ale jak jsem zmínil, všichni, kteří přišli a po zkoušce zůstali, tak jsem přesvědčen, že mají na to si na dospělý fotbal zvyknout a divizi hrát. Výhled je pro všechny nadějný. Pro někoho to bude dříve, pro jiného později.

Střelecky se do statistik už zapsal i další nový lounský forward Pavel Klíč, v minulé sezoně dvacetigólový střelec Slavoje Žatec.

U něj byla otázka, jak si zvykne na soutěž a tempo. On se dokáže dostat do šancí v každé zápase, v Březové měl tři příležitosti. U něj jde o to smůlu prostřelit. Máme dva útočníky, kteří umí zápasy rozhodnout. Loni branky stříleli tak nějak všichni hráči, útočník, který by dal šest deset gólů na sezonu zde nebyl, teď máme dva. Věřím, že se přidají i další.

Bude pro mladé hráče jednodušší hrát doma?

Máme to nastavení tak, že chceme bodovat doma před vlastními diváky, kde se nám hraje dobře, ale na druhou stranu ta soutěž bude tak strašně vyrovnaná, že pro nás bude cenný každý bod, ať z domácího prostředí nebo z venku. My to moc nerozlišujeme. Teď nás čeká Meteor. Herně se chceme vrátit k minulému týdnu, a hernímu výkonu jako proti Neratovicím, abychom měli šanci na bodový zisk.

Ten start byl báječný, nedá mi to, abych se k němu nevrátil…

Výhra s Neratovicemi, a ještě s nulou, bylo ohromně cenná, protože hned v dalším kole potvrdily sílu. Porazily suverénní Kladno, které má rovněž obrovské ambice, 3:0. Oba tyto středočeské kluby budou ve špičce. Pro nás je ten výsledek s Neratovicemi ohromně důležitý, ale hlavně zasloužený, protože jsme soupeře v tom zápase vlastně k ničemu nepustili a výsledek přesně odpovídal hře.