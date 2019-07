Z kraje zmizely dvě soutěže – I.A třída a I.B třída. I.A třída tedy disponuje už jen jednou skupinou, která je fotbalovou veřejností vnímána jako béčkový krajský přebor. Z tří I.B tříd zůstaly dvě – A a B. Krajský přebor zůstal jako jediný beze změny. Všechny krajské soutěže mají shodně šestnáct mužstev, ze sedmaosmdesáti účastníků jich kraj nyní má „jen“ čtyřiašedesát.

„Celé se to děje z jednoho důvodu – aby měl krajský fotbal úroveň. Týmů v okresech ubývá a taková změna může pomoct v cestě za lepším. Tenhle systém je navíc už ve většině krajů v Česku i na Moravě a funguje. Jsme jedni z posledních, kde se ještě jel starý systém,“ řekl Deníku Martin Hrdlička, předseda Krajského fotbalového svazu Ústeckého kraje.

„V tuto chvíli je vše definitivní, k žádným změnám už nedojde. Trochu nás potrápila situace ohledně FK Litoměřicko a také to, že některé kluby neměly zájem o krajské soutěže, ale výraznější problém jsme naštěstí řešit nemuseli. Do kraje šly zkrátka v těchto případech týmy z jiných předních příček okresních přeborů,“ popsal malé patálie Miloš Vitner, sekretář krajského svazu.

A jak na nový, už zrealizovaný, systém reagují kluby? Třeba v České Kamenici na Děčínsku byli na změnu připravení. „Všichni to věděli s dostatečným předstihem. Byl jsem na úvodním zasedání v Ústí nad Labem, kde se změna poprvé představila a nikdo z přítomných v podstatě necekl jediné slovo,“ upozornil předseda Fotbalového klubu Česká Kamenice Jan Běloubek, který zároveň upozadil řeči o náročnějším cestování: „To jsou jen výkřiky týmů, které neskončily na předních pozicích a šly kvůli reorganizaci dolů. V minulosti už se takhle jezdilo napříč celým krajem a já v tom nevidím žádný razantní problém. A pokud bude nějaká soutěž opravdu zajímavá a našlapaná, bude to I.A třída, kterou jsme opustili. Tam to bude velká mela.“

Dle trenéra Lovosic, Romana Podrazila, bude hrát náročnější cestování v I.A třídě a v I.B třídách nemalou roli. „Z vlastní zkušenosti vím, že dnešní hráči už přemýšlejí jinak. Mají prostě jinou mentalitu, než předchozí generace. Fotbalisté na krajské úrovni už moc neřeší to, jakou soutěž hrají. Jdou tam, kde je lepší parta. A trávit více času na cestách se jim chtít nebude. I z toho důvodu si nejsem jistý, zda se herní úroveň opravdu zkvalitní,“ myslí si Roman Podrazil.

V Lenešicích na Lounsku se připravují na další rok v I.B třídě a dle trenéra Karla Kopřivy se kvalita fotbalu v kraji zlepší. „O něco nahoru to asi půjde, ale rozhodně se to nevrátí do takové podoby, v jaké byl kraj v minulosti. Možná se to mělo celé udělat méně razantně, bylo hodně těžké vyhnout se sestupu, šlo o obrovský zásah,“ zhodnotil novinku Karel Kopřiva.

I.A třída se dle mnohých stane nejzajímavější soutěží. Kromě Mostecka jsou v ní zastoupeny všechny okresy v Ústeckém kraji. Jedním z aspirantů na přední příčky by měly být v I.A třídě znovu Neštěmice. A sekretář Českého lva Hynek Čech má jasno: „Bude to pořádný boj, je to tam neskutečně našlapané. Soutěž disponuje hned několika týmy, co myslí na postup do krajského přeboru včetně nás. I díky tomu si myslím, že bude I.A třída nejzajímavější. Je to pro mě vlastně takový béčkový krajský přebor.“

Méně práce pro sudí

Celá reorganizace hraje do karet rozhodčím. Ti totiž budou mít v krajských soutěžích menší počet zápasů. V předchozí sezoně se „ve špičce“ odehrálo v kraji na seniorské úrovni celkem třiačtyřicet duelů, nyní jich budou arbitrové řídit „jen“dvaatřicet.

O něco volnějšího režimu krajských sudích tak mohou využít okresy, kde kvalita řízení zápasů upadá čím dál více. Do akce by mohli právě rozhodčí z vyšších soutěží.

„Určitě taková možnost je a budeme se jí u nás zabývat. Našim mladým sudím v okrese by samozřejmě pomohlo, kdyby se mohli učit od zkušenějších rozhodčích, kteří už mají něco za sebou. Pokud se nebudou utkání úředně krýt, zkusíme to,“ vysvětlil Miroslav Vlašič, předseda komise rozhodčích Okresního fotbalového svazu Litoměřice.

„Víceméně s variantou výpomocí v okresech počítáme. Byl to i jeden z mnoha důvodů, proč se k reorganizaci přistoupilo. Příští rok bychom chtěli snížit počet sudích v krajských soutěžích, půjde zhruba o deset arbitrů,“ přiblížil situaci Michal Kapoun, předseda komise rozhodčích Ústeckého krajského fotbalového svazu.

Necelý měsíc do startu

Kdy se soutěže v novém kabátě poprvé představí v akci? Krajský přebor startuje v sobotu 10. srpna, kdy je na programu kompletní úvodní kolo od 17.00. I.A třída a I.B třídy napíší premiérové kapitoly ročníku 2019/2020 24. srpna.

Před startem krajských soutěží čtenáři regionálního Deníku nepřijdou ani o tradiční přílohu FOTBALOVÝ PODZIM, která vyjde už ve čtvrtek 8. srpna.