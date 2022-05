Body se pro tým z Lounska ale nerodily vůbec lehce. „Chybí nám podzimní lehkost. Máme málo naběháno. Kukačka teď dva týdny netrénoval, Filip Schettl má stále problém se stehenním svalem a tak nemůže naplno hrát. Naštěstí jsme dali dva krásné góly, což nám pomohlo. Ve středu hřiště to stále není ono, je to takový upocený. Naštěstí už tam takové velké chyby, jako v minulých zápasech, nebyly. Zlepšujeme se, ale není to ještě ono. Za posledních osm kol jsme dostali víc branek, než za celý podzim. Máme tři body a to je dobře,“ řekl Pavel Schettl, kouč Domoušic.

Na druhé místo poskočil Vilémov, který doma splnil povinnost a předposlední Lovosice přehrál 4:1. Zápas se zlomil během sedmi minut, kdy Kučera trefil hattrick. „Utkání bylo o trpělivosti. Hra neměla tempo, hosté zcela logicky nikam nespěchali, a tak každá přerušená hra trvala dlouho. Vzhledem k postavení obou týmů v tabulce bylo vítězství očekávanou povinností, ale nerodilo se rozhodně lehce,“ zdůraznil Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

„Povedlo se nám srovnat na 1:1, jenže pak přijde školácké vyloučení, a tím pro nás zápas skončil,“ pokrčil rameny trenér Lovosic Roman Podrazil, jehož tým oslabil minutu po vyrovnání po zbytečném faulu a druhé žluté kartě Dominik Lenrt. „Proti nejlepšímu týmu jara potřebujete předvést sto, možná i sto deseti procentní výkon, což v oslabení zkrátka nebylo možné,“ litoval.

SKVĚLÝ DEBUT V BRNÉ

Srbice vedly v Brné po poločase 1:0, po změně stran ale třikrát inkasovaly a spadly na bronzový stupínek. Za domácí se dvakrát prosadila nová posila z Ukrajiny Bohdan Božok. Střídající žolík se tak trefil hned ve svém premiérovém startu v novém klubu.

„Vedli jsme před poločasem, ale zápas rozhodla 48. minuta, kdy náš brankář udělal zákrok mimo pokutové území,“ řekl srbický trenér Martin Luger, podle kterého jeho syn Adam odchytal výborně první poločas, ale pak udělal chybu: „Já ho jindy nějak nechválím, ale v první půli chytal dobře. Pak se mu při odkopu srazily myšlenky, měl míč jednoduše nakopnout, ale místo toho udělal faul a dostal červenou. Za chvíli se domácí dostali do vedení a rychle přidaly třetí gól. Tyto branky padly po chybách a nedůrazu defenzivy,“ dodal Luger.

Novosedlice se po třech zápasech probraly. Litvínov stále lídrem

„Nemyslím si, že klíčovým momentem bylo vyloučení hostujícího brankáře. My jsme už od začátku utkání hráli dobře, vytvářeli jsme si šance, jen jsme je nedokázali proměnit. Kdybych počítal vyložené šance na obou stranách, vyhráli bychom 11:4,“ opáčil domácí kouč Tomáš Heřman. „Už poslední duel v Mostě, stejně jako ten proti Srbicím, měl kvalitu. Dali jsme góly, získali jsme, podle mého, zasloužené tři body, povedlo se nám porazit jeden ze tří nejlepších mančaftů v soutěži, takže já jsem opravdu spokojený,“ pochvaloval si lodivod aktuálně osmého celku.

V horní polovině tabulky se drží také Krupka, která se dojela pro přesvědčivou a nečekaně vysokou výhru 5:1 na hřiště Spartaku Perštejn. „Jsme rádi za výsledek, prezentovali jsme i dobrou hrou. Tří bodů si ceníme, protože Perštejn doma body historicky na jaře nerozdává,“ uvedl klubový šéftrenér Martin Vrtiška.

V souboji celků, kterým se moc nedaří, vyhrála Kadaň na půdě žateckého Slavoje 2:1 a poskočila na jedenácté místo. „Dalo by se říct: Konečně za tři body. Po minulých neúspěších jsme rádi, že jsme zase naplno bodovali. Musíme ale tyhle body hned potvrdit v dalším zápase, abychom nespadli do problémů se záchranou. V Žatci rozhodlo, že jsme dokázali rychle reagovat na vyrovnávací branku domácích a pak poctivou obranou dotáhnout zápas k výhře,“ pochvaloval si Jan Peštuka, kouč Kadaně.

Kuriózní selhání Loun: Brankář zapomněl na útočníka a ten rozhodl

Fotbalisté Jílového chtěli doma proti rezervě mosteckého Baníku napravit výbuch z Oldřichova. Nepovedlo se, tým z Děčínska prohrál 1:3. „Výsledek nás mrzí, ale za mě neodpovídá dění na hřišti. Pro diváka to musel být pěkný fotbal. My jsme měli smůlu v koncovce, dvakrát jsme to nedali z brankové čáry. Naopak soupeř potrestal skoro každou naší chybu. Herně to nebylo špatné, ale body nemáme. Stále si myslím, že máme tým na horní polovinu tabulky,“ podotkl Ondřej Barilla, jílovský lodivod.

Poslední Modrá nebyla daleko od bodového zisku, na půdě na jaře dobře hrajícího Horního Jiřetína prohrála 0:1. „Byl to zápas bez šancí, více by mu slušela bezbranková remíza. Klíčové bylo, že jsme těsně před poločasem nedali penaltu, kterou Vaňkovi chytil domácí brankář. Naopak jsme inkasovali po rohovém kopu,“ smutně kroutil hlavou Ladislav Michalec, šéf Modré. „Šance žije, ale bojím se, že tu záchranu neurveme. Když vidím, jak proti nám pískají rozhodčí, tak prostě nevěřím, že nesestoupíme,“ mávl rukou.

Vyhrálo také Litoměřicko, jemuž tři body po vítězství 3:2 v Modlanech vystřelili Jaroslav Suroviak a dvougólový David Šraga. Domácím nestačil ani stejný počin kapitána Pavla Verbíře, který rovněž zaznamenal dva góly.