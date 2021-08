Velké změny potkaly Krásný Dvůr. I přes razantní přestavbu kádru mluví nový vedoucí týmu Zdeněk Čížkovský o středu tabulky.

Podbořany (ve žlutém) - Krásný Dvůr 7:1 | Foto: Jaromír Hykl

„Odešli klíčoví hráči, kteří chtěli zkusit štěstí jinde. Do nedalekých Buškovic šli Zikan, Uldrich, Popenko a Sklenář. Dále odešel Lukáš Treml do Ervěnic, kariéru ukončil Daniel Razim a Miloš Nítek. A v neposlední řadě Jakub Sybek se vrátil do svého mateřského klubu kde začínal – do Kryr. Z příchozích bych chtěl zmínit Petra Králika, Libora Bačkoru, Ondru Kubu z Kadaně a Štěpána a Jakuba Jančíka z SKP Kadaň. Z Buškovic se nám vrátil Václav Kotrc. Další mladá tvář přišla z Vilémova, řeč je o Patriku Prágerovi. O dalších příchozích zatím pouze jednáme,“ sdělil Čížkovský. Největší ztrátou je prý odchod Zikana.