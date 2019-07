Do soutěže nováček vstoupil špatně. Po dvou úvodních porážkách ho kdekdo odsuzoval k sestupu, ten se ale nekonal. Přišla šňůra zápasů, v nichž bodoval, dařilo se mu doma i venku. Po podzimu byl pátý, na stejné příčce byl celek trenérů Kunce, Polana a Zaržického i po jarních odvetách.

"Podařilo se nám kádr zkvalitnit a i stmelit. Přidal se k nám masér Lejček, který dokázal dát dohromady bolístky a různá svalová zranění hráčů. Po odchodu některých rebelů do Buškovic jsme sehnali nové hráče, kteří do týmu bez problémů zapadli," pochvaluje si Miroslav Zaržický, který u působí i jako vedoucí.

Ti, kteří v úvodu ročníku Krásný Dvůr zatracovali, se najednou ptali, jaktože je v tabulce tak vysoko. V zimě hráči absolvovali zimní soustředění ve Liblíně a turnaj v Kadani. Na jaře měli nejprve střídavé výsledky, poté se ale opět zlepšovali. Výsledkem bylo udržení páté pozice. "Po podzimu jsme si dali jasný cíl - krajskou soutěž udržet. Věděli jsme, že když budeme mezi prvními čtyřmi, budeme mít jistou záchranu. Pátá příčka ji nezaručovala, zachraňoval se celek s nejvyšším počtem bodů ze všech skupin. Když jsme viděli dvě kola před koncem, že je naše postavení na pátém místě ze všech týmů nejlepší, nechtěli jsme už šancí na záchranu pustit. Poslední zápas jsme hráli ve Vilémově. Bylo jasné, že když vyhrajeme, zachráníme se. Začátek zápasu byl z naší strany nervózní a když jsme pak dostali gól, bylo to ještě těžší. Nakonec jsme to díky naší buldočí hře zvládli. Domácím jsme dali pět branek a mohli se radovat ze splněného cíle," líčí Zaržický, jenž před začátkem sezony nevěřil, že se v Krásném Dvoře bude hrát o přední místa.

Podle něho bylo důležité hlavně to, že se v mužstvu podařilo stmelit kolektiv. "To je na tak náročnou soutěž opravdu velice důležitá věc. Chlapci měli chuť odehrát utkání se ctí. I když se nám nedařilo, tak to nezabalili po první půlce, jako se to dělo v okrese." Zaržického mrzí jen to, že tréninkové jednotky probíhaly za slabé účasti hráčů. "Bylo to kvůli směnám ale i kvůli nechuti trénovat. Víme, že tento problém nemáme jen my."

Na novou sezonu se budou Krásnodvorští připravovat od 26. července. "Chtěli bychom absolvovat minimálně dva tréninky týdně. A každý víkend chceme hrát jedno přípravné utkání. Také máme v plánu třídenní soustředění v domácích podmínkách s ubytováním hráčů v našich chatkách."

Zaržický očekává náročnou sezonu. "Polovina týmů bude z A třídy. Proto bude velice důležité bodovat v domácích utkáních. A samozřejmě bude dobré, když se povede udělat nějaký bod z venku. Pokud se to chlapcům povede, tak věřím, že budeme hrát slušný střed tabulky. A pokud se opět rozstřílí náš kanonýr Sýbek, to je náš největší žolík."

Vedoucí mužstva z Lounska promluvil i o změnách v týmu. "Nějaké je samozřejmě zapotřebí udělat. Odešel nám nejlepší záložník Zikan, vrátil se do sousedních Podbořan. Trochu nás to mrzelo, ale takový je fotbal, musíme se s tím smířit. Podařilo se nám posílit kádr o tři hráče, další ještě máme v hledáčku."

Kromě již zmiňovaného Sýbka se bude v Krásném Dvoře spoléhat i na brankáře nebo na hráče jako Hribík, Hrouda, ale i další. Zaržický věří, že se chytí nové posily.

Krásný Dvůr, to nejsou jen chlapi. Klub disponuje několika týmy mládeže. Miroslav Zaržický se o nich s chutí zmínil. "Ročník to byl opět náročný, a to jak z hlediska dopravy na zápasy, tak i zajištění trenérů k jednotlivým týmům. Složité je rovněž zajistit vybavení a tréninkové pomůcky pro fotbalisty. V neposlední řadě je náročná úprava hrací plochy nebo vybavení kabin. Toto všechno stálo náš malý realizační tým mnoho volného času a odsunutí rodiny na druhou kolej. Výsledky byly odměnou za obětavou a bezplatnou práci."



Starší přípravka: "Hrála pod vedením trenérů Müllinga a Karla satelitní turnaje okresu. Umístla se na druhém místě, což je pro ní výborný výsledek. Během celého ročníku se často měnila sestava. Do jarní části se zapojila i děvčata (Orgoníková, Laštovková, Kačerová, Čížkovská). Z chlapců byli tahouny opět Románek, Teru, Müling. Románek se díky své píli dostal až do krajského výběru.



Starší žáci: "Hráli sdružený přebor okresů Louny a Chomutov. Vedli je Čížkovský a Karl. Po celou soutěž si tento tým vedl suverénně. Prohrál jen jeden zápas. Jádro týmu tvoří rómští chlapci, s nimiž je práce obzvláště náročná. Jsem rád, že se daří. Je to pro náš klub dobrá vizitka, i to, že se opět povedlo soutěž vyhrát. Na jaře se některým Brazilcům, jak říká trenér, nechce při pěknám počasí běhat, raději jdou na koupaliště. A tak je nutné tým doplnit starší přípravkou. Naštěstí se nám to podařilo zvládnout. Oporami byli brankář Spurný, který úspěšně zaskakoval i v týmu dorostu, a střelec Orgoník."

Dorost: "Hrál I. B třídu kraje. Trénovali ho Zedník a Barták. Tým byl složený převážně z hráčů, kteří jsou v diagnostických ústavech Pšov, Buškovice a DD Maštov. Někteří zkušení kluci chodili vypomáhat družstvu dospělých (Knotek, Kopecký, Lacko, Čermák, Ulrych) Jejich herní morálka ale byla v některých zápasech slabší. To se projevilo na výsledcích. Ti, kteří měli zájem, se zapojovali od tréninkového procesu dospělých, což se pak projevovalo na jejich hře. Brankář Kopecký musel třikrát do branky mužů při absenci nebo zranění. Vedl si velice dobře, byla to pro něj skvělá zkušenost. Škoda, že už takovou morálku kluci nemají ve svých ústavech, kde jim za špatné chování byla vystavena stopka na některá utkání. Do jarních kol se mezi nás opět vrátili Vobořil a Zajíc. Týmu pomohli k zlepšení. Do příští sezony budeme potřebovat zkvalitnit kádr, zapracovat na jeho herní morálce. Rádi mezi námi přivítáme nové chlapce."

Autor: Ondřej Holl