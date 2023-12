Jak hodnotíte podzimní část sezony? Podzimní část sezony nelze hodnotit jinak, než kladně. Máme výbornou partu i mimo hřiště no a v neposlední řadě, až na nějaké výpadky, máme i solidní výsledky.

Jako nováček jste úplně v pohodě v lepší polovině tabulky, čekali jste takovou jízdu, mohlo to být lepší?

Tak upřímně jsem doufal, že bychom se mohli pohybovat někde kolem středu tabulky, což se nakonec povedlo. Je pravda, že se nám povedly vynikající výsledky například s Kláštercem, ale zároveň byly i zápasy, které se vůbec nepovedly, například v Duchcově. Ale celkově samozřejmě spokojenost, i když doslova jako jízdu bych to nepovažoval. Jsem rád, že jsme si jako nováček soutěže získali respekt, teď zbývá jen na jaře potvrdit, že to nebyla náhoda.

Poslední zápas s Perštejnem se nehrál, nebylo vám to lípo, když se výsledkově i herně dařilo?

Líto nám to určitě bylo, ale zároveň jsme chápali situaci v Perštejně, může to potkat každý tým. Věřím, že v předehrávce jarní části formu z konce podzimu potvrdíme.

Chcete někoho z hráčů pochválit?Já už na posezení a zakončení podzimní části sezony jsem pochválil všechny. Nebyly vždy úplně jednoduché zápasy, přišly bohužel i zranění, přesto se všichni ostatní semkli a makali jeden za druhého a i to je důvod těch výsledků a umístění v tabulce. Takže pochvala patří úplně všem hráčům, realizačnímu týmu, ale i divákům, někteří nás jezdili podpořit i na venkovní zápasy, což je skutečně super.

Miloš Nítek dal 18 gólů, co říci na adresu nejlepšího střelce? Zůstane i pro jarní část?

Miloš je jedním z tahounů týmu, ač hodně mladý, tak patří vlastně k té starší polovině a i k těm zkušenějším fotbalistům. Góly dávat vždycky uměl a pořád umí, dokonce je umí i připravit. Nevím nic o jeho odchodu, věřím, že s námi zůstane dál a dál bude připravovat i střílet góly.

Naplnila v první polovině I. B třída vaše předsezonní očekávání? Jaká je její úroveň a o kolik je vyšší než okresní přebor?

Od naší soutěže jsem očekával, že spodní část tabulky bude herně srovnatelná se špičkou tabulky okresu, vrchní polovina tabulky už je rychlejší a fotbalovější, u některých týmu je vidět obrovská zkušenost některých hráčů z vyšších soutěží. Takže mé očekávání asi naplnila. Důležité pro nás je, že se v soutěži neztrácíme a získáváme cenné zkušenosti.

Body jste získávali doma i venku (12+13), to je zajímavé, že jste nespoléhali třeba jen na domácí prostředí…

V okrese jsme byli doma skoro neporazitelní, tato soutěž je pro nás vyrovnanější a i když je domácí prostředí určitě obrovskou výhodou, dokázali jsme i na venkovních hřištích soupeře zaskočit. Což je výhoda pro jarní část sezóny, kdy tyto soupeře máme doma. A jak už jsem zmínil, měli jsme na hřištích soupeřů i podporu našich diváků.

Jak bude vypadat zimní příprava a na co se v ní zaměříte?

Zimní příprava bude trošku kratší, protože začínáme dřív, než v okresní soutěži, ale asi o to náročnější. Začínáme trénovat 6. ledna. V průběhu přípravy máme v plánu několik přátelských utkání se soupeři z jiných okresů i krajů, abychom sami sebe otestovali na jaro. Měli jsme v plánu i soustředění, to termínem nesešlo tak, aby se zúčastnila většina kádru, tak se od soustředění upustilo a bude se trénovat. V herní části přípravy se určitě zaměříme na finální část útočného přečíslení a koncovku, stále spalujeme spoustu šancí a nevyužíváme dostatečně přečíslení a chyb soupeře, tak se v tom zkusíme zlepšit.

Budete řešit změny v kádru? Příchody, odchody, posily, zkusíte dorostence?Změny v kádru budou jen takové, že do zimní přípravy se vrací naši kluci, kteří strávili podzim v jiných týmech, po přípravě se uvidí, zda budou chtít zůstat a rvát se dál o sestavu. Dorostence bychom také samozřejmě rádi zkoušeli.

S jakými ambicemi půjdete do jarní části?

Doufám, že jarní část sezóny se bude dařit minimálně tak, jak se dařilo na podzim. Je pravda, že jsme nějaké zkušenosti posbírali, zároveň už nás ale zná i soupeř a může se na nás víc připravit. Takže pokud budeme stále v horní polovině tabulky i na konci sezóny, tak budu s prvním rokem v krajské soutěži nadmíru spokojený.

Kdo je největší favorit na postup?

Pokud můžu hodnotit, tak za mě jsou favoritem naší soutěže Chlumčany. Neviděl jsem je sice hrát v jiných zápasech, než v tom s námi, ale působí na mě, jako nejzkušenější tým, hrající týmově s obrovským přehledem a klidem.