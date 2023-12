Jak hodnotíte podzimní část sezonu?

Myslím si, že tenhle půlrok se kluci seznamovali s I. B třídou, že nabrali spoustu zkušeností. Bohužel se nám nevyhnulo občas i těžší zranění, ale nebylo to zas tak, aby bylo zraněno hodně hráčů. Výsledkově jsme spokojeni, herně to nebylo v některých zápasech optimální, co jsem mohl z pohledu diváka sledovat. Konkurence v týmu je, a za to jsme rádi.

Jako nováček jste úplně v pohodě v lepší polovině tabulky, čekali jste takovou jízdu, mohlo to být lepší?

Po prvních zápasech to nevypadalo vůbec dobře, ale to bylo asi tím že jsme hráli s týmy, které mají ambice na postup. Věřili jsme, že tým máme na to, abychom hráli klidný střed tabulky. Což se nám vyplnilo a skončili jsme na krásném sedmém místě, kde máme ještě k dobru utkání s Perštejnem.

Ano, poslední zápas s Perštejnem se nehrál, nebylo vám to líto, když se výsledkově i herně dařilo?

Byli jsme připraveni zápas s Perštejnem odehrát - hřiště jsme měli v optimálním stavu i přes nepřízeň počasí. Bohužel hosty skolily nemoci, tak jsme byli nuceni zápas odložit. Vyšli jsme vstříc soupeři utkání odložit před startem jarní časti, kde jsme si změnili pořadatelství, takže na jaře budeme hrát poslední tři utkání na domácí půdě, což bereme jako plus.

Chcete někoho z hráčů pochválit?

Určitě je třeba pochválit Miloše Nítka, který táhne tým svými góly. Nejvíce uznání si ale zaslouží dva hráči a to je Petr Lavička a Josef Vágner, kteří nejenže patří mezi nezkušenější hráče, ale odvádí i skvělou práci pro klub co se týče práce s mládeží a práci v našem areálu. Za to jim strašně moc děkuji.

Miloš Nítek dal 18 gólů, co ještě říci na adresu nejlepšího střelce? Zůstane i pro jarní část?Miloš Nítek z pozice krajního záložníka nastřílel 18 branek. Je to jeho netradiční post, ale i tam se mu střelecky daří a věříme, že se mu bude dařit i na jaře. V týmu určitě zůstane.

Naplnila I. B třída vaše předsezonní očekávání? Jaká je její úroveň a o kolik je vyšší než okresní přebor?

Ano, kvalita je lepší než v okresu, ať se jedná o rozhodčí, hřiště a soupeře. Jsou, týmy které jsou slabší, ale určitě by patřily na špičku okresu. V I. B třídě je vidět, jaký tým se jak sejde. Výsledky jsou pak velmi zajímavé.

Body jste získávali doma i venku 12/13, to je zajímavé, že jste nespoléhali třeba jen na domácí prostředí.

V naším v případě mohu říci, že je asi jedno, kde hrajeme. Chceme vyhrát každé utkání. Samozřejmě na domácí hřiště jsme zvyklí a víme, co očekávat, i když také není někdy v optimální stavu. Když tam trénuje spousta našich týmů.

Jak bude vypadat zimní příprava a na co se v ní zaměříte?

Zimní přípravu má v kompetenci trenér A týmu a dorostu. S pohledu vedení klubu bychom se rádi zaměřili na herní stránku a práci s míčem, aby jsme se fotbalově zvedali a zkoušeli moderní trendy a rozestavění. Na konci ledna začínáme s přátelskými utkání, to nám dá více než tréninkové jednotky, dle mého trenér Vobořil připravil pestrou přípravu, i co se týče soupeřů. Soustředění plánujeme, ale záleží kolik hráčů bude k dispozici z pracovních a dalších důvodů.

Budete řešit změny v kádru? Příchody, odchody, posily, zkusíte dorostence?Budou se vracet do přípravy kluci, kteří odehráli podzim ve Vroutku. Budou se chtít poprat o místo v sestavě. Určitě zapojíme i naše dorostence, proto bude příprava probíhat často společně A tým a dorost. Chceme stavět stále na našich odchovancích, což se nám poslední roky daří. Také máme věkový průměr v týmu 24 let.

S jakými ambicemi půjdete do jarní části?

Byl bych rád, kdybychom porazili týmy, které nám na podzim sebraly body. Hlavně, aby se nám dařilo jak herně, tak výsledkově a skončili v polovině tabulky.

Kdo je největší favorit na postup?

Za mě jsou to Chlumčany a Klášterec nad Ohři. Chlumčany sahají po postupu už pár sezón, tak se myslím, že jim to letos vyjde. Klášterec chce rychlý návrat zpět do A. třídy, což si myslím, co se týče zázemí, určitě zaslouží.