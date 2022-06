Utkání v Dobroměřicích bylo po většinu hrací doby v režii hostujícího celku.Neštěmice. Ty měli sice územní převahu a vypracovali si řadu rohových kopů, ale do šance se dlouho nemohli dostat. Jako první se do ní dostal ve 24. minutě Stehlík, který prošel až do malého vápna, ale jeho střelu vykopl Bouček na roh. Ve 35. minutě byl ve vápně domácích faulován Memeti a Lácha z nařízeného pokutového kopu otevřel skóre utkání.