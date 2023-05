První větší šance se začala rodit již v 7. minutě. Melichar se řítil do vápna, jenže o nohy mu brnknul Ryška a střelec domácích letěl k zemi. Nic se nestalo, hrajeme dál, gestikuloval hlavní arbitr Plzák a marné byly Melicharovy protesty. Ani jedno mužstvo vážněji neohrozilo branku soupeře, až přišla 36. minuta a v ní nenápadná akce Ledvic. Centr z pravé strany na zadní tyč, kdy byl nepokrytý Kolář a bylo to 0:1.

Minutu před přestávkou se na branku Sedla vydal Rokos. Obešel dva bránící hráče, ale Krulicha v brance překonat nedokázal. V první části utkání měli sice hosté více ze hry, ale kromě řady rohových kopů a jedné šťastné branky toho moc nepředvedli. Domácí na tom byli ještě hůře. Na svém kontě měli jediný roh a gólmana Kuklu vážněji neohrozili.

Po přestávce zahájili domácí náporem a dostávali se i do šancí. Tu první měl v 53. minutě Urbánek, ale jeho střela šla těsně mimo. Stejný hráč za pár minut opustil hrací plochu na nosítkách a utkání pro něho skončilo. Ve stejné minutě našel Paul ideálně Melichara, ale jeho střelu zblokoval obránce Ledvic na roh. Ten sice hosté odvrátili, ale míč se dostal k Baierlovi. Ten na okamžik zaváhal a pak ze 20 metrů vypálil a srovnal na 1:1.

Naděje domácích však pohasla v 74. minutě. Při závaru před brankou Krulich míč jen vyrazil z Horákovi a ten prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Stačily dvě minuty a bylo opět vyrovnáno. Domácí rozehráli bleskurychle aut, Fořt poslal do vápna nečechraný centr a Melichar hlavou usměrnil míč do sítě. Deset minut před koncem zahrozil na druhé straně Rokos. Krulich ale jeho střelu vytáhl na břevno, od kterého balón zamířil mimo hrací plochu. Do konce základní hrací doby chyběla ještě minuta. V ní se před vápnem dostal k míči Koudelka a mířil přesně k levé tyči. Brankař Krulich pak ještě zlikvidoval střelecký pokus Rokose. Domácí už ve čtyřminutovém nastavení nic nevymysleli a tak odešli poraženi a bez bodu.

V příštím kole nastoupí Nové Sedlo na hřišti Pokratic-Litoměřic, které drží 7. příčku. Viktorie si výhrou upevnila svou druhou pozici v tabulce.

„Dostáváme laciné góly a na ty naše se strašně nadřeme. Proti utkání z minulého týdne jsme odehráli velmi dobrý zápas. Bylo tam nasazení, chuť hrát, snažili jsme se kombinovat, ale bohužel nedáváme branky. Sice jsme dnes přišli o dva zraněné, ale naštěstí máme široký kádr, tak je zatím kde brát náhradu,“ zhodnotil ve stručnosti trenér Jakub Vlček.

TJ Nové Sedlo - SK Viktorie Ledvice 2:3 (0:1)

Branky: 65. Baierl, 76. Melichar - 36. Kolář, 74. Horák, 89. Koudelka. Rozhodčí: Plzák - Saifert, Davignon, ŽK 4:3, 80 diváků.

TJ Nové Sedlo: Krulichch: Urbánek (65. Lhoták), Břečka, Hon, Vořechovský (57. Svída) - Kohout (Fořt), Zelinka (26. Havelka), Paul, Sitár - Melichar, Baierl.

Viktorie Ledvice: Kukla - Horák, Ryška (92. D. Čermák), Popp, Polák (50. Procházka) - Novotný (67. D. Čermák), Koudelka, Mergl, Novák - Rokos, Kolář.

Jaroslav Tošner