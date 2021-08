Po avizovaném konci kouče Kopřivy se dlouho hledal nový kormidelník. „Podařilo se nám ho sehnat až před přihlášením do soutěží. Ladislav Erben má řadu zkušeností, spjatý je hlavně s duchcovským fotbalem. Jeho asistentem se stal Václav Hrušovský. Musím říct, že pod jejich vedením se tu začal budovat tým, který podle mého funguje velice dobře. Oba jsou velice aktivní, líbí se nám jejich přístup,“ chválí Čáka.

Erben hráče, kteří dali lenešické kopané sbohem, nahradil fotbalisty, kteří pod jeho vedením působili v minulosti. „Dělá s kluky hodně i fyzičku, zkrátka funguje to nad očekávání. Povedl se nám i přátelák se Spořicemi, porazili jsme je 7:1. Trenér dal šanci i hráčům z béčka, všichni byli na jedné startovní čáře. Samozřejmě, že tam byly nedostatky, někde to i skřípalo. Hodně spojeni můžeme být se zálohou a útočnou fází, pracovat musíme na defenzivě. Ale fungovalo to.“

V minulém ročníku, ze kterého se stihlo odehrát jen osm kol, se Lenešicím vůbec nedařilo, byli až na poslední příčce. Nyní by umístění mělo být o poznání lepší. „Našim cílem je hrát dobrý fotbal. Co se umístění týče, tak chceme být do šestého místa. Ale po takových změnách je jasné, že nejdůležitější je, aby si to vše sedlo,“ uvědomuje si Čáka. Lenešice kromě áčka v B třídě budou mít i rezervní tým ve III. okresní třídě.

Ondřej Holl