„Brankám, které nám soupeř dal, se dalo lepším řešením herních situací předejít. Ale klobouk dolů, jak se těmi nabídnutými příležitostmi zkušeně naložil. Já jsem rád, že kluci zápas i přes nepříznivý vývoj nezabalili. Proto se hrál zajímavý fotbal až do konce," poznamenává k ostře sledovanému derby.

Klíč na postu hlavního kouče v Dobroměřicích vystřídal Davida Holečka, který ale zůstal v klubu jako jeho asistent. „Po nucené zdravotní pauze jsem měl na jaře více nabídek, ale ani jedna mi nedávala takový smysl, jak bych si představoval. Až se mi ozval z Dobroměřic Pavel Verner. Představil mi cestu, kterou klub chce jít. Ta vize se mi zalíbila, hned na první schůzce jsme se domluvili."

S Vernerem se Libor Klíč shodl na tom, že Holeček by měl v Dobroměřicích nadále působit. „Odvedl skvělou práci. Byla by škoda, kdyby úplně odešel. Osobně mi záleželo na tom, aby zůstal, protože se známe dlouho. Hráli jsme spolu, máme spolu výborný vztah. Oslovil jsem ho s tím, jestli by byl můj asistent a on to k mé velké radosti přijal."

Dobroměřice zatím získaly ve třech kolech tři body. Ve druhém kole inkasovaly debakl 1:8 od Srbic, rychle ale přehodily výhybku. „Celé mužstvo si uvědomovala, že to, co proběhlo v Srbicích, už opakovat nechce. Na tréninku před derby to dalo jasno najevo. Jsem tu sice krátce, ale už před tím jsem stačil poznat, že vztah hráčů ke klubu je skvělý. Je to i tím, že máme tým složený z drtivé většiny z místních hráčů."

Klíč si pochvaluje i přístup svých svěřenců k tréninkovým jednotkám. „Myslím, že není všude pravidlo, že trénovat chodí pravidelně 18 - 24 hráčů. Parádní je tu i zázemní, funguje na velmi vysoké úrovni. Osobně mi tu nechybí nic, co je k přípravě potřeba. Když to srovnám třeba s Louny, kde jsem byl naposledy, tak i tam se fotbal dělá na velice dobré úrovni, i oni mají vynikající podmínky k přípravě. V Dobroměřicích vidím největší plus v tom, že je tu rodinná atmosféra. Vychází z toho, že od nejmenších až po dospělé se tu pěstuje vztah ke klubu. Hráči, kteří tu hráli za mládež, se později sami ozývají, že by se rádi do svého mateřského klubu vrátili. To podle mých zkušeností také není vždy samozřejmost."

S Dobroměřicemi se nový kouč touží udržet v krajském přeboru, sám ale říká, že nyní je důležité jít zápas od zápasu a vážit si každého bodu. „Na konci sezony uvidíme, na co to bude stačit," tvrdí. Kádr by rád posílil o typického útočníka a jednoho obránce. „Musel by to být hráč, který by týmu okamžitě pomohl. Ze základní sestavy nám totiž na půl roku vypadne Jenda Myšák, který jde studovat do zahraničí. Kvalitní fotbalista by se určitě hodil. Na druhou stranu mě vždy baví posouvat limity hráčů, snažit se o to budu u v Dobroměřicích."