Lídr I. B třídy zakopl. Vlčáci se rozběhli směrem k čelu. Soutěž má říz!

Už start jara sliboval v krajské fotbalové I. B třídě B drama a když teď soutěže odkrojila třiadvacet kol, tak detektivka s maximálním napětím je to stále stejná. O to více přituhlo na čele tabulky, když klášterecký lídr o víkendu poprvé ztratil. Naopak rozjetý Litvínov slavil tři body v těžkém zápase s Louny a stahuje náskok nejlepších celků. Zkrátka, tahle soutěže bude zřejmě bavit až do posledního kola.

Víkendový zápas Litvínov - Louny B. | Foto: Jiří Havelka

