Domácí začali náporem a usadili se na polovině Sedla. Hned jejich první velká šance byla brankovou. Ve 12. minutě zahrával Exner rohový kop z pravé strany. Ten sice obrana soupeře odvrátila, ale míč mířící do autu Myšák vrátil před branku a Exner ho poslal hlavou do sítě. Hosté reklamovali aut, ze kterého Myšák míč vracel před branku. Měli sice pravdu, ale pomezní, který stál u rohového praporku měl zakrytý výhled brankovou konstrukcí a tak oněch pár decimetrů nemohl vidět a nechal tak pokračovat ve hře.

Už za tři minuty vyzval Exner ke skórování svého parťáka Holmana, ten však z malého vápna přestřelil. Hra se vyrovnala. Domácí sice byli více u míče, ale branku vážněji neohrozili.

Blížil se závěr prvního poločasu a v jeho samotném konci padly dvě branky. Nejdříve z blízka překonal důrazný Sitár Boučka a vyrovnal. Ve druhé minutě nastavení zahrával na druhé straně Exner trestný kop. Balón letící do vápna zasáhl Hon rukou a sudí Šimeček ukázal na značku pokutového kopu. Ten s jistotou proměnil Holman a vrátil svému celku vedení.

Stejně, jako první část hry, zahájily Dobroměřice i tu druhou náporem. Už po třech minutách poslal Exner míč na malé vápno, kde byl volný Kõchrt, ale nedokázal ho nasměrovat mezi tyče. Další velkou příležitost ke skórování měli domácí v 73. minutě. Exner s Holmanem rozehráli na krátko roh a míč letící do vápna je o kousek nestihl u zadní tyče zasáhnou Reh. Nedáš dostaneš. Otřepané, ale stále platící. Stačily dvě minuty a z další nenápadná akce vyrovnal ze skrumáže před brankou Klíč, který se ve vápně nejlépe zorientoval a překonal. V 79 minutě mohl rozhodnout hostující Krejčík, který ve snaze odvrátit centr do vápna do bezpečí poslal míč těsně vedle své branky.

Úplně poslední šance přišla v 83. minutě a dostal se do ní domácí Votruba. Ne malém vápně však nepochopitelně zastavil a snad chtěl místo střely přihrát některému spoluhráči. Jeho zaváhání využil Hon a balón mu odkopl do bezpečí. Dobroměřice se v závěru utkání usadili kolem vápna Nového Sedla, ale ani čtyřminutové nastavení na stavu nic nezměnilo. Obrovskou práci odvedlo v obraně Nového Sedla duo Krejčík - Hon. Dokázali nejen eliminovat útočné snahy domácích, ale i zklidnit hru. Dobroměřičtí doplatili na neschopnost proměnit vyložené šance, do kterých se dostali. Jejich první branka by správně neměla platit a druhou dali z penalty.

Utkání tak dospělo do penaltového rozstřelu. Zahájili hosté a jako první šel kopat jeden z nejzkušenějších Karel Krejčík. Jeho střelu Bouček vystihl a vyrazil. Kopat šel Lazarik. Kulich si sice na míč sáhl, ale skončil za jeho zády. I druhý střelec Sedla patří k těm hodně zkušeným. Kapitán Marek Paul. Dělovka z jeho kopačky trefila břevno a od země šla ven. Po něm uklidnil domácí Exner a v dalším kole uspěli jak Klíč, tak Holman. Ve čtvrté série uspěl Zikán, po kterém šel kopat Reh. Jeho střelu však Kulich vyrazil a vykřesal pro hosty naději. V poslední sérii však uspěli Baierl i Zelenka a tím pádem bylo rozhodnuto o druhém bodu pro Dobroměřice.

V dalším kole jedou Dobroměřice ne hřiště nepříjemné Roudnice, Nové Sedlo bude hostit Lovosice.

„Nedokázali jsme přepnout ze zimní přípravy do soutěže. Bohužel Malina (Maliňák) nám pro zranění odešel. Byli jsme sice více na míči, ale neprosadili jsme se. Neproměněné šance a nedůslednost před brankou. Dá se říci, že jsme měli štěstí. Sedlo je kvalitní soupeř. Je to začátek a za dva body jsme rádi. Jedeme dál. Teď do Roudnice,“ hodnotil po utkání trenér Dobroměřic David Holeček.

„My jsme spokojeni. Škoda druhého bodu. Mohli jsme sice vyhrát, ale i prohrát. Nečekali jsme tahle vyrovnaný zápas. Je to výsledek trenéra a celého kádru, kterým musím poděkovat. Zimní příprava byla intenzivní. Odehráli jsme šest utkání. Zvládli jsme přípravu přenést do zápasu,“ hodnotil výkon svého mužstva předseda klubu Jakub Černý.

FK Dobroměřice – TJ Nové Sedlo 3:2 NP (2:1)

Branky: 12. Exner, 45+2 z PK Holman – 45. Sitár, 75. Klíč. Rozhodčí: Šimeček – Sabo, Oborník, ŽK 3:2, 100 diváků.

FK Dobroměřice: Bouček – Matyáš, Zelenka, Reh, Pergl – Kõchrt (54. Votruba), Lazarik, Maliňák (46. Votruba), Holman, Myšák – Exner.

TJ Nové Sedlo: Kulich – Zikán, Krejčík, Hon, Vořechovský (46. Urbánek)– Fořt (61. Baierl), Sitár, Paul, Novák, Kohout – Klíč.

Jaroslav Tošner