Exner má na svém kontě v průběhu sezony už 19 branek. "V poločase chtěl střídat, říkal, že nehodlá za další hattrick opět platit. Že už ho to, společně s červenými kartami, stojí dost. Tak došlo k hecu a já jsem mu slíbil, že pokud přidá třetí branku, za jeho hattrick zaplatím. Stačilo mu deset minut… Je to posila, jak má být a je radost jeho hru sledovat," chválil oporu David Holeček, trenér FK Dobroměřice. Jedním dechem dodal, že absolutorium zaslouží všichni hráči, že je ho těší návraty zraněných Ondřeje Matyáše a Tomáše Mistolera.

"Věděli jsme, že jsou Dušníky jako nováček ve formě, v laufu, vždyť oni doma drželi sérii bez porážky. Byli jsme na ně dobře připraveni, věděli o jejich silných stránkách a hlídali si standardky. Naopak samy jsme věděli co hrát. Byl to dobře odpracovaný zápas, který jsme za zvládli přesto, že počasí nebylo ideální a terén už také ne. Domácí se dostali do náznaků šancí jen po našich individuálních chybách," řekl k dvanácté výhře v řadě dobroměřický trenér.

Žatec se dožadoval penalty, po třetím gólu rezignoval. Luger srbický tým chválil

Jedinou menší kaňkou na kráse bylo vyloučení Jana Myšáka, jenž opustil hřiště po žlutých napomenutích v 57. a 66. minutě a následné kartě barvy červené. "Byly to fauly, které pramenily ze zápalu hry a snahy získat míč. Nedá se nic dělat. Škoda je i inkasovaného gólu v samotném závěru, ale to už bylo o zápasu rozhodnuto."

Holeček by rád s jeho rozjetou partou, která vyhrává jako orchestr, dohrál podzim bez prohry. "Ještě nám zbývají tři těžké zápasy. Musíme se soustředit na ten první, potřebujeme venkovní výhru potvrdit doma s Rumburkem. Tým šlape, přál bych si, aby nám to vydrželo až do konce," dodal trenér prvního celku tabulky.