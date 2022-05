„Tušil jsem, že nás v Rumburku nečeká lehké utkání, nepomohl tomu ani náš výkon. Nedařilo se nám kombinovat, chyběla nám trpělivost, navíc byla v naší hře spousta individuálních chyb,“ hodnotil výhru 2:1 trenér Neštěmic Jan Deutsch. „Měli jsme i dost štěstí. Při penaltě domácích nás zachránily dvě tyče, pak se nám povedlo dát vedoucí branku, v závěru nás při tlaku soupeře fantastickým zákrokem podržel brankář Čermák. Divím se, že se soupeř nachází v tabulce tak nízko, za tři body jsem nesmírně rád,“ dodal.

Krajský přebor: Srbice klopýtly, jarní vichr z Vilémova je druhý

Naopak pohodové utkání sehrály Černovice, které doma sebraly za výhru 5:2 povinné body na posledním Střekovem. „Věděli jsme před zápasem, jak na tom letos Střekov je, ale naším cílem nebylo soupeře deklasovat deseti góly, ale prostě si v klidu naší hrou dojít pro vítězství. To se nakonec i povedlo, i když možná trošku lituji těch dvou inkasovaných dvou branek. Nejsme žádná velká ofenzivní síla, ale jsem rád, že se nám daří držet kontakt s čelem soutěže, i když s postupovými ambicemi si nikterak nezahráváme. Uvidíme, na co nám to bude stačit,“ přiznal Josef Jebavý, kouč Černovic.

Proboštov doma sehrál dramatické utkání proti Libouchci. Po remíze 3:3 zvládli domácí lépe pokutové kopy. „Hned ve druhé minutě jsme dostali gól, ale během chvilky jsme vyrovnali. Hrál se fotbal nahoru dolu, byl to kvalitní zápas, dobrý soupeř. Hlavně dopředu ukázal Libouchec sílu. Škoda naší chyby v závěru, kdy hosté vyrovnali, ale remíza je asi spravedlivá. V šesté sérii jsem chytil penaltu a máme druhý bod, za který jsme rádi,“ řekl proboštovský brankář, kapitán a předseda v jedné osobě Michal Račuk. Ten chválil i výkon svých spoluhráčů. „Jsme trochu zdecimovaní, ale kluci nechali na hřišti, podobně jako v průběhu celé sezony, všechno. Směrem do budoucna máme potenciál,“ řekl šéf třetího celku tabulky.

Okresní přebor: Vilémov nasázel dvanáct gólů, polovinu Roub

„Bylo to hodně bojovné utkání, v Proboštově se těžko vyhrává. Mají opravdu neskutečné fanoušky, před nimiž smekám klobouk. Měli dokonce dýmovnice a podobné věci, to jsem na této úrovni nikde jinde neviděl,“ líčil jeden z liboucheckých střelců Denis Lácha. „Remíza ze hřiště tak kvalitního soupeře je pro nás určitě cenná a myslím, že pro oba týmy i férová,“ dodal.

Osmé jsou Ledvice, které doma porazily Šluknov 3:1. „Předvedli jsme průměrný výkon. Tahali jsme za kratší konec a nedokázali domácí ničím překvapit. Nejlépe jsme hráli na konci prvního poločasu, když Halamka snížil. Ale v tom druhém domácí přidali rychle třetí branku a zbytek utkání si už pohlídali,“ smutně řekl Ladislav Čurgali, kouč Šluknova.

Letní futsalová liga: Sunderland Ervěnice má plný bodový zisk

Deset branek padlo v Dobroměřicích, domácí tam porazily Roudnici 7:3. „Víme, že Roudnice má mladé a běhavé kluky,takže jsme zvolili taktiku, že na ně rychle nalezeme a dáme jim nějaké góly. Nastudovali jsme si, že jsou vzadu trochu slabší a tak jsme je potřebovali dostat pod tlak. Nepříjemné je zranění našeho Myšáka, který musel střídat. Jinak ale spokojenost. Opět jsme dali do hry mladý kluky, Jednou starší hráči budou končit a my budeme mít náhradu. Čipera dal krásnou branku palicí. Mám z nich radost,“ usmíval se David Holeček, kouč Dobroměřic.

„Do 65. minuty jsme ještě žili, po každé inkasované brance jsme dokázali odpovědět a vrátit se do zápasu. Po páté inkasované brance hráči odešli jak v hlavách, tak i fyzicky,“ řekl Pavel Hoznédl, jenž je od minulého týdne novým koučem Roudnice.