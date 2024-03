„Klukům se daří, ale o postupu nemluvíme, uvidíme, jak to celé dopadne, ale plán to není,“ řekl Deníku manažer FK SEKO Louny Tomáš Beneš. Co trenér rezervy Vojtěch Trup, kterému udělal radost hattrickem Kryštof Jelínek a po gólu přidali Tomáš Beneš z penalty a Pavel Hnátek.

Musíme jezdit po p*deli, přidat na bojovnosti, vidí gólman Loun Pokorný

„Hráli jsme v Oseku na skvěle připravené přírodní trávě. Nezačali jsme dobře a od třetí minuty jsme prohrávali. Naštěstí nás to nějak extra nepoznamenalo,“ popisoval kouč Vojtěch Trup, když jeho celek po divokém prvním poločase přetočil skóre na svou stranu 3:2.

„Začátek druhého poločasu nám vyšel na jedničku, když Beneš brzy proměnil penaltu a pak jsme byli dominantním týmem, který kontroloval hru. Na konci zkompletoval hattrick Jelínek. Celou přípravu i první zápas jsme měli problémy se sestavou, takže kluci co nastoupili zaslouží velikou pochvalu. Skvělý týmový výkon,“ cenil si Trup.