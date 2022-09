Ten, kdo přišel na zápas o trochu později, přišel o to podstatné. Už ve druhé minutě vysunul Hasil do otevřené domácí obrany Vinše a bylo to 0:1. Hned v následující minutě si domácí Rulf poradil se Šťouračem a srovnal. Obrat ve skóre pak zařídil v 6. minutě Onuščák, který dostal perfektní centr od Perlíka. Nefungující obranu hostí pak ještě jednou potrestal Onuščák, který dostal přihrávku do běhu, nechal za sebou Hasila a nedal Pařizkovi v brance Loun šanci. Domácí na trávníku kralovali a na 4:1 zvyšoval po rohu Schuchardta dělovkou z hranice vápna Ročenovič.