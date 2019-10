Po „penaltovém“ vítězství v Neratovicích se Louny představí opět svým fanouškům. V dalším divizním utkání se v neděli od čtyř utkají s pražskou Aritmou. Na krajský přebor se půjde v Žatci i Domoušicích, oba zápasy začínají v sobotu od 16 hodin.

Promarněné šance v prvním poločase mrzely, Rozhodnout musely opět penalty a ty Louny (v modrém) i díky dvěma úspěšným zákrokům Pokorného zvládly. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

HRAJE SE NA OKRESE

Divize: Louny – Aritma Praha (ne 16).

Krajský přebor: Žatec – Mostecký FK (so 16), Domoušice – Vilémov (so 16).

I. B třída, skupina B: Nové Sedlo – Ohníč (sobota 10.30), Podbořany – Blažim (so 12.30), Krásný Dvůr – Údlice (ne 16).

Okresní přebor: Žíželice – Kozly (so 10), Kryry – Černčice (so 10.30), Tuchořice – Postoloprty (so 16), Vrbno – Buškovice (so 16), Staňkovice – Peruc (so 16), Libčeves – Výškov (so 16), Dobroměřice B – Cítoliby (ne 16).

III. okresní třída: Hlubany – Vroutek B (so 12.30), Cítoliby B – Panenský Týnec (so 12.30), Slavětín – Lubenec (so 12.30), Chlumčany B – Pátek (ne 16), Černčice B – Lenešice B (ne 16), Ročov – Holedeč (ne 16).

IV. okresní třída: Lišany – Bezděkov (so 16), Nepomyšl – Měcholupy (so 16), Chožov – Koštice (so 16), Líšťany – Hříškov (ne 12.30), Lipenec – Zeměchy (ne 12.30).