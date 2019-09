Dvakrát doma vyhráli na penalty, na vítězství za tři body ale fotbalisté Loun stále čekají. V neděli se o ně pokusí v zápase s Březovou, která je zatím v horní polovině tabulky. Několik zajímavých zápasů se hraje i v nižších soutěží. V krajském přeboru chtějí být doma úspěšné týmy Domoušic a Žatce. Hlavně Slavoj by už potřeboval potvrdit zlepšující se formu dobrým výsledkem.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

HRAJE SE NA OKRESE

Divize: Louny – Březová (ne 16.30).

Krajský přebor: Domoušice – Brná (so 16.30), Žatec – Lovosice (so 16.30).

I. B třída, skupina B: Nové Sedlo – Lenešice (so 10.30), Krásný Dvůr – Blažim (ne 16.30).

Okresní přebor: Žíželice – Postoloprty (so 10), Kryry – Výškov (so 10.30), Libčeves – Vrbno (so 14), Staňkovice – Černčice (so 16.30), Peruc – Cítoliby (so 16.30), Tuchořice – Buškovice (so 16.30), Dobroměřice B – Kozly (ne 16.30).

III. okresní třída: Chlumčany B – Lenešice B (so 13), Hlubany – Panenský Týnec (so 13), Pátek – Vroutek B (so 13), Cítoliby B – Holedeč (ne 10.30), Černčice B – Lubenec (ne 13.30), Ročov – Slavětín (ne 16.30).

IV. okresní třída: Zeměchy – Měcholupy (so 16.30), Lišany – Hříškov (so 16.30), Nepomyšl – Bezděkov (so 16.30), Lipenec – Koštice (ne 13).