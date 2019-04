Lounští totiž zvítězili v Horním Jiřetíně a Srbice doma tratily dva body s Modrou. A to ještě tým kouče Zdeňka Kudely má k dobrou dohrávaný duel v Brné.

Louny sice v Horním Jiřetíně brzy prohrávaly, už ve 2. minutě se trefil Kopta, záhy však dokázaly srovnat Nyklem po rohovém kopu Trupa. Podle očekávání měli hosté více ze hry, domácí hráči naopak spoléhali na brejky. Louny podržel brankář Patrovský.



Vítězný gól padl opět po standardní situaci; přímý kop Sulovského našel Suchého, který poslal hosty do vedení.



Když v 71. minutě zvýšil Suchý dorážkou do prázdné branky na rozdíl dvou branek, akcie Horního Jiřetína na bodový zisk výrazně poklesly.



V poslední minutě dorazil domácí parádním gólem Sulovský, jeho technická střela na zadní tyč byla opravdu oku lahodící.



Příští neděli se v Lounech představí Kadaň, hrát se bude od 17 hodin.



TJ Sokol Horní Jiřetín/Litvínov – FK Seko Louny 1:4 (1:1)

Branky: 2. Kopta – 6. Nykl, 58. Sulovský, 71. Schettl, 90. Sulovský. Rozhodčí: Pašek – Menšík, Krutina. ŽK: 1:2. Diváci: 80.

Louny: Patrovský – Suchý, Vokurka, Pospíšil, Kočí -Schettl (85. Myšák), Soukup, Trup, Sulovský, Zícha (87. Grund) – Nykl (76. Kubiska)