Lounsko – Fotbalová mužstva lounského okresu, která působí v krajském přeboru, již mají naplánovanou zimní přípravu a domluvené soupeře.

Sokol Srbice - FK Louny 1:2. | Foto: Deník / Roman Nešetřil

FK Louny



Po podzimní části je nejvýše v tabulce celek Loun, který nasbíral úctyhodných 43 bodů, navíc ho zdobí impozantní skóre 43:9.

Lounští fotbalisté zahájí přípravu v polovině ledna a jejich příznivci se na ně mohou přijít podívat již v sobotu 26. ledna. Na tento den od 11 hodin je naplánováno první přípravné utkání. V něm svěřenci kouče Zdeňka Kudely přivítají na své umělce celek Oldřichova, který je po podzimu na druhé příčce A skupiny I. A třídy. Následující sobotu se Louny představí od 11.00 na hřišti Brozan, kde nastoupí proti domácímu Sokolu, který přezimuje na předposledním místě ČFL. Další sobotu, 9. února, nastoupí Louny od 11 hodin v Teplicích proti domácímu výběru U 21, účastníkovi Juniorské ligy. Louny změří síly také s mužstvem Lhoty, účastníkem přeboru Středočeského kraje, v tabulce okupující třetí příčku. Utkání se hraje 16. února od 12.30 na umělém povrchu v Rynholci. Po sérii venkovních zápasů se FK Louny ukáže opět na domácí ploše, na kterou si pozval na sobotu 23. února celek Mostu. Klub se slavnou minulostí nahradil pro tuto sezonu Louny v divizní skupině B. Most je v tabulce předposlední a bude v jarní části bojovat o záchranu.



Posledním soupeřem lídra krajského přeboru bude tým Králova Dvora. Na hřišti 11. týmu ČFL odehrají Louny svůj zápas v sobotu 2. března od 11 hodin.

První jarní mistrovský zápas čeká Louny o týden později, doma nastoupí proti Baníku Modlany.



Slavoj Žatec



Po podzimu dvanáctý celek tabulky Slavoj Žatec se hodně trápil. Ještě před koncem podzimní části od mužstva odešel trenér Karel Chlad a na uvolněné místo nastoupil Pavel Koutenský, který se po letech strávených v Baníku Souš a Tatran Rakovník do Žatce vrátil.



Slavoj zahájí přípravu jako první z klubů Lounska a již 12. ledna od 11. hodin nastoupí v Mostě proti domácímu celku U 19. I dalším soupeřem Slavoje bude celek z Mostu. Tentokrát to bude výběr U 17 a utkání se bude hrát 30. ledna od 17.30 na umělém trávníku v Žatci. Pak čeká fotbalisty Slavoje tradiční halový turnaj v německém Erbisdorfu, který se hraje 9. února. Následující sobotu, tedy 16. února, se Žatec představí na domácím hřišti, od 14 hodin se na něm střetne se třetím celkem B skupiny 1. A třídy, Sokolem Domoušice. V sobotu 23. února v 11 hodin bude Slavoj hostit 1. FC Spořice, které jsou po podzimu páté v B skupině I. A třídy. Posledním soupeřem Žateckých bude Proboštov, osmý v A skupině I. A třídy. Do jarních bojů o body vstoupí Slavoj Žatec na hřišti Jiskry Modrá.



FK Dobroměřice



Třetím celkem, působícím v Krajském přeboru Ústeckého kraje, je nováček soutěže FK Dobroměřice. Jeho cíl v jarní části je jasný: posbírat co nejvíce bodů a udržet soutěž i pro další fotbalovou sezonu. Dobroměřice přezimují hned za Žatcem na 13. místě, když na Slavoj ztrácejí pouhý bod. Získaly 14 bodů při skóre 18:27.



Dobroměřičtí se po zimní přestávce sejdou na zahajovacím tréninku 20. ledna a Již v sobotu 26. ledna od 11.30 nastoupí na hřišti divizního Ostrova, který je ve skupině B třetí od konce a bude bojovat o udržení.

Pak mají fotbalisté Dobroměřic naplánované soustředění v Heřmanicích. Jeho termín? 31. ledna – 3. února. V Heřmanicích se v sobotu 2. února od 14 hodin střetnou s celkem Chrastavy, která je po podzimu devátá z dvanácti celků Krajského přeboru Libereckého kraje. Další sobotu, 9. února, nastoupí v Brozanech proti celku Slaného, podzimnímu vicemistrovi Středočeského kraje.

16. února od 14 hodin budou hrát Dobroměřice s Roudnicí nad Labem. Dějištěm přípravného duelu bude Roudnice, kde se domácí snaží bojovat o postup do krajského přeboru. Zatím jsou třetí, na vedoucí Neštěmice ztrácí jen dva body.

Další sobotu (23. února) nastoupí Dobroměřičtí od 11.00 v Bílině proti Viktorii Ledvice. Viktoriáni jsou po podzimu šestí v B skupině I. A třídy. Posledním soupeřem zimní přípravy bude tým Tuchlovic, který působí v přeboru středních Čech a přezimuje až jedenáctý.

Pak už FK Dobroměřice čeká boj o jarní body. V prvním utkání jara na svém hřišti přivítá nevyzpytatelný celek Brné.

Jaroslav Tošner