Ani doma proti Duchcovu nebylo vše stoprocentní. „Ambiciózní Duchcov u nás držel po první půli bezbrankový stav. Ve druhém poločase jsme se zlepšili a dotáhli to do vítězného konce. Pochvalu zasloužil celý tým. Povedlo se mu velmi dobře vstoupit do druhé pětačtyřicetiminutovky. Za Málkov si zaslouží respekt Josef Vágner, který posunul odjezd na dovolenou, odjel až po zápase. Neměli jsme totiž k dispozici žádného brankáře."

Hájek věří v postupné zlepšování výkonů, zároveň si přeje, aby se co nejvíce prosazovali letní posily Vojtěch Kruml a Filip Matějíčka. „Jsou to mladí kluci, mají vše před sebou. Vojta byl u naší první branky proti Duchcovu, Filip zatím odehrál jen 30 minut. Věříme, že jeho minutáž bude stoupat."

Další minuty by mohl přidat už v sobotu dopoledne proti Blažimi, výkop je plánovaný v 10.30 hodin. „V této soutěži je každý zápas plně jiný, o tom svědčí úvodní dvě kola. Záleží na tom, jak se každý tým sejde a jak se dokáže na zápas připravit. Doma chceme sbírat body, to bude důležité. Klukům věřím," vzkazuje Lukáš Hájek do kabiny.