Už jste podobnou situaci někdy zažil? Asi jsem u fotbalu krátce, ale aby sníh z hrací plochy odklízel hostující tým, to jsem ještě tedy neviděl. Osek byl jen ve dvanácti a možná i to byl důvod, proč se jim asi moc hrát nechtělo. Já ale nevím, kam by se ten zápas přesouval.

Přesto to vaše mužstvo zvládlo…

Jsem rád, jak k tomu kluci přistoupili, že nebyli znechucení. Vzali to tak, jak to bylo, že se to prostě odehraje.

Řešil situaci i rozhodčí v čele s hlavním Václavem Budským?

Ano, dokonce volal i na svaz, ale nakonec se asi hlavně vzhledem k termínové listině na umělce hrálo.

Brzy jste vedli o dvě branky, v poločase už 4:0. Jak hodnotíte zápas jako takový?

Zvládli jsme ho dobře. Hráli jsme aktivně, co se na tom dalo.

Na zimní přípravu jste tedy navázali ideálně…

Někde už jsem to říkal. Něco jsme naběhali, příprava celkem dobrá. Chápu, že to pro kluky nebylo zábavné období, ale bohužel je to nutné. Víme, že z toho teď budeme těžit.

Před pauzou se spekulovalo, zda v mužstvu zůstane nejlepší střelec týmu Patrik Zomer. V Oseku nastoupil, dokonce se zapsal mezi střelce a s 34 brankami je jasně top kanonýrem celé soutěže. Zůstává tedy?To se musíte zeptat Patrika (úsměv). Hrál, počítám, že má nějak rozběhlou sezonu a věřím, že nám nějakými góly na jaře pomůže.

Hned v sobotu v 10.30 přivítáte v úvodním jarním domácím zápase Podbořany, Tatran hraje o záchranu, jaké utkání očekáváte?

Další zápas, je to takové klišé, ale my opravdu moc nekoukáme dopředu. Jdeme zápas do zápasu, tak to je. Teď se chystáme na Podbořany a uvidíme, co z toho vypadne.

Asi opět vsadíte na kvalitní defenzivu, v dosavadních šestnácti střetnutích jste inkasovali jen 15 branek, to není ani gól na zápas…

Ono to v I. B. třídě platí asi všeobecně, že si ta mužstva pomohou dobrou obranou. My chceme ale hrát vyváženě na obou polovinách hřiště.