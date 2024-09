/OSOBNOST DENÍKU/ Je zkušeným trenérem, působil i jako sportovní manažer. 54letý Martin Vrtiška, který si zahrál ligu za Bohemians a kopal také za Teplice nebo Ústí nad Labem, nyní trénuje Louny. V krajském přeboru s nimi vyhráli prvních pět zápasů nového ročníku, o víkendu ale poznal poprvé pachuť porážky. Po prohře 1:2 v Litoměřicích jako správná trenérská osobnost vzal nezdar na sebe. „Největší zodpovědnost za hru a výsledky mám já. Byli jsme horší, jde to za mnou," řekl bez obalu.

Lounští hráli v minulé sezoně divizi, v ní ale byli za otloukánka a po zásluze sestoupili. Vrtiška na trenérském postu vystřídal Pavla Schettla a od klubového vedení dostal jasný cíl - okamžitý návrat do čtvrté nejvyšší soutěže. „Ten cíl je jednoznačný. Musíme mít výsledky, máme na ně dostatečně dobrý a kvalitní kádr. Našim fanouškům musíme už v příštím kole, kdy hrajeme doma proti Oldřichovu, ukázat, že na postup máme."

Co se dělo v Litoměřicích? Proč Louny nezvládly šlágr kola? „Nepovedlo se nám to. Přitom jsme o soupeři měli podrobné informace, hráčům jsem je před utkáním předal. Byl jsem přesvědčený, že nás nemůže nic překvapit. Jenže mi překvapili sami sebe," mrzelo Martina Vrtišku.

Litoměřicko bylo jednoznačně lepším týmem, dokázalo narušit hru Loun a dirigentskou taktovku téměř po celý průběh zápasu třímalo pevně ve svých rukou. „To, jak jsme hráli, mě budí ze spaní. Nebyla to dobrá propagace našeho fotbalu. Každý protiútok do naší obrany byl nebezpečný. Hlavně v první půli jsme úplně vypadli ze hry. S asistentem Jiřím Chaloupkou jsme viděli a cítili, že zápas se způsobem, který jsme předváděli, nedá vyhrát. Nikdo z hráčů, až na brankáře Pokorného, nepodal optimální výkon," zlobil se lounský trenér.

Hosté vedli, trefil se Suchý, jenže to byl spíš záblesk, než nějaké trvalé světlo. Ještě do přestávky srovnal Výborný a dvě minuty před koncem strhl vedení na stranu Litoměřicka Šraga. „Prohrát se může, ale ne takovýmto způsobem. Z hráčů musí být cítit úplně jiný entuziazmus. Vše si zanalyzujeme s mým asistentem a na tréninku si to s hráči vyříkáme. Naše hra se musí výrazně zlepšit. Hned v příštím utkání musíme ukázat jinou tvář a obraz hry., aby se takové zklamání už neopakovalo. Ale musím ještě jednou zdůraznit, že ta porážka jde za mnou."