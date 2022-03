Jak jste spokojen z osobního hlediska?

Během zimního soustředění jsem si udělal v Heřmanicích těžký výron kotníku, do sezony naskočil po třítýdenním výpadku. Kondička tam nějaká zůstala, ale musím ji zase nabrat. Jsem rád, že zdravotně je to už v pořádku.

V Rumburku jste dal gól, proti Liběšicím hned dva…

V Rumburku jsem šel jako střídající hráč, trenér David Holeček to chtěl oživit a když jsem se trfil, tak se mu to asi povedlo. Proti Liběšicím oni v první půli hráli, my furt něco vymýšleli. V 60. minutě jsem ale dostal hezký centr, uklidil to hlavou na 1:0 a oni pak fyzicky odpadli.

A jaký byl druhý gól?

Ten si ani moc nevybavuju. Poslali kratší malou domů, já to doběhl a nějak to dopíchl do brány.

Jste čtvrtí, máte nejlepší obranu ze všech, v 17 zápasech jste inkasovali jen 19 branek, jaké mát v Dobroměřicích ambice?

Chceme být nahoře, co nejvýš. Na obranu se snažíme dbát, držíme to, aby jsme dostávali málo gólů. Snažíme se hrát od zadu.

O postupu do krajského přeboru se bavíte?

To je těžké. Je nás málo. Někteří kluci marodí, jiní skončili nebo odešli. Teď chytili šanci kluci z dorostu, ale na kraj by nás muselo být více a hlavně je tam asi pět klubů, které postoupit chtějí. Mezi ně patří i Černovice, které nás čekají v sobotu.

V Dobroměřicích jste dlouho, máte ještě nějaký fotbalový sen?

Hrál jsem za Zeměchy, Vraný, Louny. Teď jsem tady spokojený, mám to kousek, je tu dobré zázemí, starají se o nás, vše je připravený. Ale je pravda, že bych si rád zahrál jednou s bráchou. Už jsem byl i s Mostem v jednání, uvidíme, jak to dopadne, ale možná v létě půjdu za bráchou do Mostu. Muselo by se to vyřešit, ale tady by mě pustili, rád bych si vyšší soutěž zkusil. Teď se klubu i mě osobně daří. Dá se říci, že jdu dobrým směrem. Rád bych to zkusil.