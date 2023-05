Melichar je odchovancem Kadaně, hrál druhou dorosteneckou ligu v Blšanech, ale hlavně sedmnáct sezon v Německu. Tam střílel i 40 gólů za sezonu, před necelým rokem pomohl k výhře 16:0 hned sedmi brankami nad Krásným Dvorem. "To jsme postupovali," vybavuje si Kanonýr Deníku na Lounsku za poslední odehraný víkend.

Také v letošní sezoně patří mezi top 10 kanonýrů soutěže, na svém kontě má 15 gólů. "Žádnou konkrétní metu nemám. Jestli to zaokrouhlím na dvacet? Když budu stát ve správný čas na správném místě, tak jako s Rumburkem, tak se to ještě možné podařit může," říká klidným hlasem.

Branky proti Rumburku si vybavuje. "Všechny padly po hezkých kombinačních akcích. Kluci mi je hezky připravili, dva z nich byly dost jednoduché," vrací se k zápasu a cenné výhře: "Poslední gól definitivně rozhodl až v 90. minutě. Ulevilo se nám. Klukům něco rád za čtyři vstřelené branky koupím. Jsme tady dobrá parta, je to podobné, jako když jsem hrál v Německu."

"Pavel je pro nás cenný hráč, má zkušenosti, umi zakončit, přihrát. Góly dával prakticky celou kariéru a jsem rád, že je dává dál," chválí jednu z opor předseda Nového Sedla Jakub Černý. I on věří, že je záchrana soutěže blízko. Oba se shodli, že Rumburku i Klášterci nad Ohří odskočili. A pokračovat nebude ani Modrá, která před startem jara odstoupila.

Už před sezonou Melichar očekával, že udržet I. A třídu nebude jednoduché. "Jsme tady zkušenější hráči, ale taky máme svůj věk… Platili jsme nováčkovskou daň, některé zápasy prohráli, nebo body ztratili, zbytečně v závěru. Mohlo to být klidnější."

Blíží se léto. A co bude z pohledu jeho bohaté fotbalové kariéry dál? Bude zkušený útočník pokračovat. "Ríkám to snad už deset let, že se vždy rtozhodnu po sezoně. Takže i tentokrát se budu v létě rozmýšlet," dodává s úsměvem Melichar.