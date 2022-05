Co rozhodčím v čele s hlavním Lukášem Vlkem vyčítáte?

Celkově nechápu jejich metr. V průběhu sezony se liší, rozhodčí pískají a posuzují zákroky jinak a já pak ani nevím, na co mám hráče připravit. Na podzim bylo vše v pořádku, teď se mi to moc nezdá.

Co se vám nezdálo teď o víkendu v Litoměřicích?

Jeden z domácích hráčů měl být jasně vyloučen, místo toho dostal žlutou kartu. Celkově nechápu, jak soupeř, který to brousil, mohl dostat tři žluté karty a my pět. Navíc byl v zápasu uveden střelec branky, který nebyl ani na hřišti. To svědčí o úrovni. A těch věcí bylo víc.

Máte třetí porážku v sezoně, teprve druhou v normální hrací době. Před Litoměřickem vás porazil jen Vilémov a na podzim Srbice na penalty…

Nejsme v takové pohodě jako na podzim, to už jsem říkal. Je za tím zranění hráčů, jejich pracovní vytížení, je nás málo, někteří kluci hrají se zdravotními potížemi. Soupeř byl navíc na nás dobře připraven.

V čem je vaše hra oproti podzimu jiná?

Neklape nám to v obraně. Hlavně souhra. Souhra stoperů s brankářem je špatná. Ve Vilémově jsme dostali šest gólů, teď pět. Přitom na podzim jsme se mohli o kvalitní defenzivu opřít.

V sobotu od pěti hostíte Oldřichov, soupeře ze spodní části tabulky, do konce soutěže zbývá sedm kol…

Věříme, že si náskok v popředí už pohlídáme. Vyšší soutěž by pro nás byla výzva, která by nám mohla pomoci i po výkonnostní stránce pomoci.