„Snažím se po odchodu několika opor dát kádr do kupy, aby byl kvalitní. Pomáhají nám lidé, kterým Chlumčany nejsou lhostejné, oslovujeme známé a tak dále. Objel jsem stadiony, sešel se s předsedy klubů, dostal pár tipů, v plánu mám ptát se i ve vyšších soutěžích. Zkoušel jsem pana Vachouška z Teplic, ale to už je hodně vysoko, bavil jsem se s panem Skýpalou z Mostu," líčí Novotný.

Pomohla mu schůzka s mladým předsedou Rakovníka Miroslavem Jiráskem. „Byl velmi vstřícný. Dal mi tipy, díky kterým došlo k angažování některých hráčů, mezi nimi byl i Sogbo. A ještě máme jednoho Afričana, Aarona Donkora, ten zatím nenastoupil. Hrál také za Rakovník, je běhavější než Sogbo, umí česky, protože má českou manželku. Ale i on nějaká fotbalová slova česky umí, není s nimi problém."

Angažování podobných fotbalistů musí být finančně náročné, nebo ne? „Museli jsme jim nabídnout peníze. Dostali nabídku, přijali ji. Dojíždí z Prahy 6, to není k nám daleko. Dostávají příspěvek na cestu, jednou spolu autem. Možná angažujeme třetího, máme něco rozjednaného z vyšších soutěží," překvapuje chlumčanský šéf.

Ambicióznímu celku z Lounska, kterému dvakrát v řadě utekl postup do vyšší soutěže, se navíc povedlo získat Víta Popelku, jehož si fotbaloví fanoušci můžou pamatovat z jeho působení v Lounech. „To je velká posila. Ale spíš se snažíme lovit směrem na Prahu, abychom tu klubům z regionu nelezli do zelí. To je podle mě nejlepší cesta, jak nepřetahovat lidi. Tvoří se fajn parta, výkony jdou nahoru, tak věřím, že to bude jen lepší a lepší. Sice někteří kluci mají věk a své bolístky, ale z kamarádství pomůžou, za což jsem moc rád."

Podle Novotného by Chlumčany brzy mohly mít k dispozici téměř dvacet hráčů pro áčko. „Většina z nich budou kvalitní hráči, kteří to umí s míčem. Občas pomůže i kanonýr Patrik Zomer, který se věnuje kariéře rozhodčího a tolik nestíhá. Jestli zaútočíme na postup? Necháme to osudu. Když kluci budou chtít postoupit, tak se tomu bránit nebudeme," uzavírá boss FK Chlumčany.