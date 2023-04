Chlumčanský trenér Martin Svoboda před šlágrem jara hráčům extra odměnu ani prémie neslíbil. „Ne, klukům neslibuji nic, oni sami vědí, o co se hraje a myslím, že i tak mají o motivaci postaráno,“ řekl před soubojem prvního s druhým kouč FK Chlumčany. Jeho parta ztrácí na lídra jediný bod.

Svoboda je rád, že jeho tým zvládl těžký zápas s posílenou lounskou rezervou (4:2), že o víkendu vysoko porazil nevyzpytatelný Duchcov 6:0. „Budu rád, když k zápasu přistoupíme v podobném duchu. Jestli jsme měli extra přípravu? Něco si řekneme, uděláme taktiku, ale oba soupeři se znají, těžko se něčím překvapí. My jsme doma vyhráli 4:2, teď je řada na nich, aby se ukázali.“

Souboj o čelo tabulky nevnímá jako úplně extra bitvu nebo tak, že by před ní nespal. „Jasný, každý ví, že se hraje o první místo, že se poměří první s druhým, ale já to jako extra utkání neberu. Tenhle zápas o prvním místě tabulky nerozhodne, protože sezona bude ještě dlouhá, čeká nás řada těžkých zápasů a musíme zvládnout třeba i střetnutí s Litvínovem, Lenešicemi a tak dále,“ dodal Svoboda, jenž by měl mít i přes velikonoční víkend k dispozici stejný kádr jako v posledních mistrovských zápasech.

Podobně přemýšlí i ve Strupčicích. Ví, že tento víkend nebude mít na čelo tabulky vliv. Na druhou stranu výhra může přinést pozitivní energii.

„Chlumčany jsou rozhodně náš největší konkurent a víkendový zápas bude klíčový. Pořád máme, jak my, tak oni, těžké zápasy před sebou, takže nebude po víkendu určitě nic rozhodnuto. Určitě budeme držet palce jejich soupeřům,“ dodal s úsměvem Tomáš Pěnkava, nejlepší kanonýr strupčického mužstva.

Jak na takové měření sil koukají ostatní? Co třetí Meziboří, které má také fazonu a může do dostihů na čele tabulky promluvit?

„Třetí místo je pro nás velmi dobré umístění. Myslím si, že dokážeme potrápit i soupeře, co jsou před námi a sebrat jim nějaké body. Na druhou stranu i týmy, co jsou za námi jsou velmi kvalitní a mohou s pořadím zamíchat. Musíme se soustředit na každý zápas stejně a nekoukat na postavení soupeře v tabulce,“ přemítá mezibořský fotbalista Jiří Smola junior, který má ve zdejším kádru i tatínka.

STRUPČICE

- Strupčice jsou prvním týmem, který v soutěži po devatenácti zápasech překonal sto vstřelených branek. Mají jich na kontě 104.

- V TOP 6 tabulky střelců mají Strupčice hned čtveřici fotbalistů – Tomáše Pěnkavu (23 gólů), Petra Nového (22), Michala Nechanického (21) a Jana Vrbu (18).

- Cílem sezony ve Strupčicích je slavit dva postupy – z I. B třídy do I. A třídy a u rezervního týmu z okresního přeboru do I. B. třídy. B tým v okresním přeboru je v současné sezoně neporažený se šňůrou čtrnácti výher v řadě a náskokem v tabulce 13 bodů.

CHLUMČANY

- Chlumčany spoléhají na neprostupnou defenzivu. V devatenácti zápasech sezony inkasovaly pouhých 18 branek. Žádný z týmů není lepší. V útoku mají na kontě přesně 84 gólů. Ofenzivně jsou tak druhým nejlepším týmem krajské soutěže.

- V kádru mají Chlumčany neochvějného krále kanonýrů Patrika Zomera, který má na kontě už 38 přesných zásahů. Tedy o 15 více než druhý Tomáš Pěnkava.

- Chlumčany se na dnešní hit naladily poslední výhrou 6:0 doma proti Duchcovu. Strupčice svůj poslední duel v Lenešicích ovládly 8:3.