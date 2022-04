Ty při zdravotní indispozici trenéra Martina Lugera opět vedl Michal Salák a tým dovedl k výhře 3:2 nad Kadaní. „Já jsem na zápase sice byl, udělal sestavu, ale jnak to vedl Míša. Jsme za další výhru dobrý, s počtem bodů i postavením v tabulce jsme spokojení. Možná mě malinko mrzí, že jsme si nechali mezi 77. a 79. minutou po našich chybách dva góly, neudrželi vedení 3:0 a zápas zbytečně zdramatizovali. Nakonec jsme to ale dotáhli,“ uved Luger s tím, že se jeho tým musí připravit na další zápas, derby v Krupce.

Roli favorita jasně potvrdil čtvrtý Vilémov, který vyhrál na hřišti poslední Modré 3:0. Hattrickem se blýskl záložník Patrik Havel. Svěřenci Vlastimila Choda na jaře v základní hrací době neprohráli.

„První poločas byl vyrovnaný, hrál se ve velkém tempu, byl plný důrazných osobních soubojů. Domácí si v něm sice vytvořili více brankových příležitostí, ale úvodní branku jsme dali po krásné akci my! Po změně stran jsme měli více sil, domácí jsme naší výborně pracující defenzivou nepustili do žádné šance, a naopak my jsme byli do otevřenější domácí obrany nebezpeční a přidali další dvě branky. Teď už se těšíme na domácí utkání proti prvním Domoušicím,“ řekl trenér Vilémova Vlastimil Chod.

FOTO: Junioři Litvínova zachránili extraligu. Před 1 200 diváky složili Přerov

Modrá stále čeká na první jarní gól, trápení v koncovce nekončí. „Musím uznat, že Vilémov byl rychlejší, fotbalovější a vyhrál zaslouženě. Na druhou stranu tam má Omovie v první minutě obrovskou šanci, ale nedal. Od toho se to celé odvíjelo. Přitáhli jsme ještě jedno kluka z Brazílie, ale nestačí to. Situace není dobrá, navíc se zbytečně nechal vyloučit Turbák. Vidím to černě, budeme rádi, že to v dalším kole proti Kadani dáme nějak dohromady,“ hlesl Ladislav Michalec, šéf Modré.

Nenápadně se sune tabulkou vzhůru Horní Jiřetín. Ten si o víkendu došel pro těsnou výhru 1:0 v Lovosicích a poskočil na šesté místo tabulky. „Byl to hodně těsný zápas, kdy je jasné, že kdo dá první gól, tak se dostane do obrovské výhody a to se naštěstí povedlo nám. Zkušeně jsme si pak už výsledek pohlídali. Naším cílem je v jarní části se posunout mezi čtyři nejlepší týmy tabulky. Uvidíme, zda se nám to povede,“ řekl jiřetínský trenér Radek Lilko.

„Dostaneme gól ve 3. minutě, pak do soupeře bušíme, ten ale zaparkuje autobus jako Chelsea a my prostě nejsme schopní dát gól,“ láteřil naopak domácí lodivod Roman Podrazil. „Nemyslím si, že jsme byli horší, řekl bych, že už v první půli jsme byli víc na míči, vypracovávali si šance, ale chybí nám střelec, který by je proměnil, a bez gólů se prostě vyhrát nedá,“ zopakoval známou sportovní frázi, kouč, podle nějž byla znát především absence zkušeného Kubašky.

Přebor: Litvínov vyhrál ve Rtyni a dál se drží na dostřel prvního fleku

Jílové bojovalo na hřišti domoušického lídra. Tým z Děčínska prohrál 1:2, výkonem nezklamal. „Nemáme se za co stydět, byli jsme důstojným soupeřem. Dokonce jsme po krásné akci Červenky a gólu Justa srovnali. Ovšem za chvilku šli domácí opět do vedení. Nedáváme branky, v koncovce musíme prostě zrychlit,“ řekl Ondřej Michl, sekretář FK Jílové.

Výhru 3:2 nad Žatcem slaví Litoměřicko. „Konečně jsme hráli doma na přírodní trávě, takže jsme měli velkou chuť a do zápasu jsme vstoupili hodně aktivně. Za stavu 1:1 jsme nevyužili spoustu šancí, kde jsme si mohli vypracovat pohodlný náskok, přesto jsme odskočili na 3:1. V závěru jsme si ale nechali dát gól, takže to zase byly klasické nervíky, ale myslím, že jsme zápas měli pod kontrolou,“ řekl kouč Štefan Knapík.