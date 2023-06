Tím odchody končí?

Ano. Klukům jsme bránit nechtěli. Dva šli do vyšší soutěže, situaci jsme s nimi rozebírali. Přejeme jim, ať si divizi v Lounech zkusí, zaslouží si to. Nikde není psáno, že se k nám nemohou vrátit, dveře tady zavřené nemají.

Ale odchod hráče, který dal třetinu všech gólů mužstva, to může být oříšek, že?

Šanci dostanou jiní kluci, prostě ty góly bude muset dávat někdo jiný.

Budete tým naopak doplňovat, pomůžete se i „z venku“?

Ano, z Loun se k nám vrací Jaroslav Sulovský, bývalý žatecký hráč. Jednáme ještě s Chomutovem. S trenérem Tomášem Smolou jsme domluveni, že by k nám mohli přijít dva hráči z ligového dorostu, které znám ještě z mého chomutovského angažmá. Pokud se po týdnu přípravy nevejdou do divizního celku tam, půjdou k nám.

Letní příprava pro vás bude i vzhledem ke změnám ve složení týmu důležitá, chystáte třeba i soustředění?

Ne, příprava začne 10. července, potrvá jen měsíc, i proto nikam nejedeme. Budeme se připravovat v domácích podmínkách.

Už znáte i soupeře pro herní prověrky?

Ano, budeme hrát každý týden a všechna střetnutí pro nás budou důležitá. Začneme s divizním Chomutovem, pak nás čeká ligový dorost Viktorie Žižkov, v minulé sezoně ještě divizní SK Horní Bříza a a ligová devatenáctka Litvínova.

Na co se v přípravě zaměříte?Chceme pokračovat v trendu, který jsme tady začali a v příští sezoně uhrát lepší výsledky, více bodů i lepší postavení v tabulce.

Teď jste s bilancí 15 výher i porážek skončili s 41 body desátí, jak to hodnotíte?

Mohli jsme získat víc bodů, mrzí mě, že jsme spoustu zápasů remizovali a rozhodovaly až penalty. Je lepší hrát utkání tak, aby se rozhodlo za tři body v základní hrací době. Lepší si umím představit i postavení v tabulce, osobně rád hraju o příčky nejvyšší. Z celkového pohledu můžeme být, až na poslední tři týdny a čtyři pět poločasů, v kterých jsme propadli, spokojeni.

Co se v závěru sezony stalo?

Chyběli nám hráči, spousta jich byla zraněná a vyvrcholilo to nesehraným zápasem v Mostě. To mě osobně hodně štvalo a všichni nám to dali pořádně sežrat.

Stojíte si za tím rozhodnutím, že jste do Mostu bez asi třinácti chybějících fotbalistů nakonec neodjeli?

Ano, raději si nechám sypat popel na hlavu, než abych tam poslal dorostence, kluky ročníku 2007, jak nám mnozí radili. To nemělo vůbec žádný smysl.