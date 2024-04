„Je to bohužel domácí ztráta, ale tady v tom zápase jsme neměli co ztratit, mohli jsme jen překvapit, což se nám bohužel nepodařilo. Brná má kvalitní tým, ne nadarmo je na vrcholu tabulky. Vpředu má velkou sílu,“ všiml si žatecký kouč Jan Hyneš.

Nejoblíbenější fotbalový klub Ústeckého kraje? Suverénně vyhrály Petrovice

Pro Žatec, který se na 14. příčce tabulky pere o záchranu, budou důležitější jiné zápasy. Třeba hned ten v dalším víkendu, kdy Slavoj cestuje do Ledvic, tedy za soupeřem podobného kalibru, který je na dvanáctém místě deset bodů od Žatce. „S takovými týmy my musíme bodovat, abychom mohli myslet na záchranu, takže obírat celky, které jsou v tabulce kolem nás. V Ledvicích to bude důležité utkání, musíme ale zapracovat na útočné fázi. My se strašně nadřeme na vstřelení branky. Jsem v zakončení těžkopádní,“ dodal žatecký trenér.