Černovice měly před utkáním problémy se sestavou, málem se neodehrálo. „Chtěli jsme hrát, nabídli jsme proto Černovicím, že jim půjčíme hráče, aby mohly nastoupit,“ poznamenal trenér domácích David Holeček.

Utkání za velkého vedra a dusna před velmi slušnou návštěvou, kterou tvořili z velké části němečtí příznivci, začali domácí ve svižném tempu. Velmi dobře kombinovali a první branka na sebe nenechala dlouho čekat. Ve 14. minutě poslal Kõchrt míč od zadní čáry na vápno, kam si naběhl Hanzlíček a přesně k tyči otevřel skóre utkání. Pak se tempo hry rozplizlo také kvůli velkému vedru. Branky však padaly dál. Ve 36. obral Myšák o míč Pomajsla, přihrál Valtovi, který tvrdou střelou zvýšil na 2:0. Pět minut před přestávkou zahrával Matyáš rohový kop. Narazil si ho nakrátko s Rusem a jeho následný centr poslal hlavou do sítě Vild. Také čtvrtá branka padla po rohovém kopu. Matyášův centr hlavou přizvedl pod břevno Lazarik.

Na pátou branku se po přestávce čekalo jen 4 minuty. Pergl centroval před branku, Bránický sice promáchl, ale Matyáš se trefil perfektně. Pak se konečně dostali ke slovu i hosté. Ti se před brankou dostali do přečíslení, jenže Vaňkát nedokázal tutovku proměnit. Pak se prosadil z brejku Valta a další gól přidal do prázdné brány Bránický. Čtyři minuty před koncem vypracoval parádní akci Matyáš a na jejím konci byl Valta číhající u zadní tyče. Brankovou tečku obstaral v 89. minutě utkání Valta, jehož střelu hostující obránce poslal hlavou pod břevno.

„Předvedená hra odpovídala nejen počasí, ale bylo hodně znát, že nám po dlouhé pauze scházela herní zkušenost. Máme sice natrénováno, na tréninky chodí 18 - 20 hráčů, ale hru to nenahradí. Jsem rád, že se nakonec utkání odehrálo a my skupinu vyhráli. Chceme pro tuhle obec vyhrát celý turnaj. Kádr se během dlouhé přestávky nezměnil. Jen Martin Němec si na posledním tréninku zranil koleno, ale není to nic vážného," hodnotil po zápase David Holeček.

A co čeká klub v nadcházející sezóně? „Proslýchá se, že by nám mohli nabídnout krajský přebor. Zatím nás ale nikdo neoslovil. Pokud by taková nabídka ze svazu přišla, rádi jí přijmeme. Kluci si to zaslouží a ať to bude kraj, nebo A třída, chceme být co nejlépe připraveni,“ dodal po zápase trenér domácích.



FK Dobroměřice – SK Černovice 9:0 (4:0)

Branky: 14. Hanzlíček, 35., 64., 86. a 89. Valta, 40. Vild, 44. Lazarik, 49. Matyáš, 83. Bránický.

Rozhodčí: Cvachoušek – Suchánek, Slívko.

ŽK: 0:0.

Diváci: 120.

FK Dobroměřice: Pechar – Vild, Hanzlíček, Reh, Rus – Myšák, Kočka, Lazarik, Maliňák, Kõchrt – Matyáš. Střídali: Valta, Pergl, Bránický, Mistoler.

SK Černovice: Dvořáček – Heier, Pomajsl, Richter, Hovorka – Fazekaš, Plos, Bundzik, Kubánek, Teml – Campr. Střídal Vaňkát.

Jaroslav Tošner