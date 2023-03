Je možné, že se na jaře na fotbalové scéně po půlroční odmlce zase objevíte? Myslím, že ne. Nějaké kluby mě oslovily a oslovují, ale když vidím, jaké situace je, a to se bavím o krajském přeboru a už vůbec ne o nižších soutěžích, tak se mi do toho nechce. Abych někde něco lepil v osmi lidech na půl sezony, to ne. Jsme tady takový fotbalově zapomenutý region, nejsou peníze a kde náhodou trochu jsou, tak zase nemají hráče.

Jste v kontaktu s bývalými hráči z Domoušic, které se administrativně spojili s Ústím nad Labem B?

Ano jsem, ale kluci jsou roztrkaní po okolí, čtyři v Kadani, někdo v Perštejně, Oldřichově, ve Slaným…

Právě s Kadaní se jednalo o propojení s Domoušicemi, ale i vzhledem k nedostatku času, k finálnímu řešení nedošlo…On ten zájem asi nebyl až tak žhavý. Co jsem slyšel, tak by Domoušice měly od nové sezony zase začít, ale kluci už jsou jinde a klub se údajně nastartuje v nejnižší okresní soutěži.

Fotbal vám tedy nechybí?

Úplně ne, mám volné večery, víkendy… Na zápasy chodím, ale většinou na vyšší soutěže.

Jaká nabídka by vás oslovila?

Muselo by to mít hlavu a patu. Když si vzpomenu, kolik práce a úsilí nás stálo něco udělat v Domoušicích a představím si, že bych zase někde začínal takhle od nuly, tak se mi zatím moc do ničeho opravdu ani nechce.