Gratulace k osmi gólům, předpokládám, že je to váš rekord… Kolik jste dal dosud nejvíce gólů v jednom utkání v mužích a třeba v mládežnických kategoriích? Děkuju moc, myslím si, že tohle je můj rekord v mužích, protože bylo utkání, kde jsem jich dal sedm. V Dorostu jich bylo pět, ale to nelze srovnávat, tam se hrál jiný fotbal.

Když dáte osm gólů za zápas, můžete si je vůbec pamatovat? Nešlo to třeba zaokrouhlit na deset?

Abych byl upřímný, tak jsem popravdě nevěděl, kolik jsem jich vlastně dal… A to osm je ještě milosrdných, protože některé šance jsem ještě neproměnil. Jinak zaokrouhlit to nešlo jelikož jsem nevěděl, o tom kolik jich mám.

Novosedlice jste porazili 20:1, jak berete podobně jednoznačné zápasy? Myslím, že před rokem jste podobně porazily Krásňák…

Od Novosedlic jsem čekal více, protože v loňské sezoně, kdy hráli okres, jsem je docela sledoval. Podzim tam měli fantastickej a jaro už tak dobré nebylo. Asi kvůli tomu, že jim odešel střelec soutěže. Ten se po postupu vrátil zpět a jen se divím, že mu to vůbec nepálí. Ale proč jsme vlastně dali tolik gólů? Protože soupeř přijel v deseti lidech a ještě k tomu lepili sestavu. Ale i tak, několikrát jsem hrával v 10 lidech, ale aby jsme prohráli o tolik? Zápas s Krásňákem nemůžu srovnávat, protože jsem tehdy byl dlouhodobě zraněný.

Ve 13 zápasech jste dal 26 branek, to je skvělý průměr dva góly na zápas. Vím, že jste střelec, ale nejedná se přeci jenom o extra vydařenou podzimní půl sezonu? Měl jste nějaký vzor, podobné statistiky měl Jan Koller, teď třeba Erling Haaland.

Že by se jednalo o vydařenou podzimní sezónu říct nemohu, já na statistiky nehraju. Nechci na sebe vytvářet žádný tlak. Můj jediný vzor je stále Karim Benzema z Realu Madrid. Myslím si, že hrajeme podobně.

Dal jste téměř polovinu branek svého týmu, hrají to vaši spoluhráči na vás, když vědí o střelecké efektivitě?

To že jsem dal tolik gólů není jenom moje práce, ale je to práce celého týmu. Já mám instinkt takový, že vím kam si naběhnout, mám prostě ten čich na góly, pak už jde o to, to správně trefit a jít slavit.

Kraloval jste střelcům od okresních soutěží až po krajské, kolik jste dal zatím nejvíce branek za sezonu? Opravdu si žádnou střeleckou metu nedáváte, jak jste říkal v jednom z nemála rozhovorů?

Nejvíce branek jsem dal ještě za Lenešice, když jsme postupovali do I. B. třídy. Vím, že to bylo něco přes 50 gólů za sezónu. Ale nejvíc si vážím gólů v I. A. třídě, kde jich bylo 38 a já se stal též nejlepším střelcem soutěže. Žadný cíl s góly si nedávám. Jdu od zápasu k zápasu.

Můžete v kostce shrnout vaší kariéru?

Věk a čas nezastavím. Takže spokojenost.

Říkal jste, že velké fotbalové sny už ve 33 letech nemáte, ale motivaci do dalších zápasů určitě ano, že? Máte v plánu po kariéře hráče třeba nějak u fotbalu zůstat.

Můj sen se stal v těch 33 letech, narodila se nám dcera Adélka, a tím jsem vlastně všechno vyhrál. Jinak motivaci do dalších zápasů nemám, jelikož pracuji daleko v Nymburce, tak jsem nebyl ani na jednom tréninku. Chodit jen na zápasy, to není vůči ostatním, co trénovat chodí, dobrý. A hlavně mě už ten fotbal tolik nebaví. A časově to je na mě skutečně náročný. Zřejmě půjdu někam, kam si zajdu na ten zápas, jen když opravdu budu mít čas.

Kde bude hrát na jaře?

Lasa sice sviští i z vyšších soutěží, ale nemám na to čas a ani chuť. Z nižších soutěží jsem domluven jen s jedním týmem, který mi je blízko domova, bydliště Mostu. Nechci, aby to vyznělo, že jsem v Chlumčanech nespokojený, tak to určitě není. Klidně se může stát, že budu chodit občas za chlumčanské béčko, pokud mi to časově vyjde.

Chlumčanům se skutečně daří, na první Strupčice ztrácíte bod. Jak podzimní výkony mužstva hodnotíte? Prohráli jste jediný zápas, to je skvělé!

Nám, jako týmu, se daří. Někteří kluci odešli a přišli noví. Kabina si konečně sedla a je to vidět na hřišti. Nějaké mezery tam jsou, ale to už je na trenérovi. Tabulku jsme vedli skoro celou sezonu, a pak přišla jediná porážka v Meziboří, kde jsme horší nebyli. Na druhou stranu nikdo nečekal, že budeme hrát o nejvyšší příčky, takže pro mnohé určitě překvapení. Lepší zápasy jsme hráli asi prvních osm kol. Teď už nehrajeme tím stylem, co jsme hráli, ale hrajeme to, na co máme.

Jak se těšíte v sobotu do Málkova a s jakými ambicemi půjdete do posledních podzimních zápasů a do jara? Mluví se v Chlumčanech o postupu? Největším favoritem jsou tedy také podle vašeho názoru nyní vedoucí SK Strupčice?

Já doufám, že do Málkova nejedeme jenom na výlet a v posledních dvou zápasech uděláme šest bodů. S jakým cílem se jde do jara? To se musíte zeptat trenéra. Za mě jsou jasným favoritem Strupčice, které jsme s přehledem porazili, ale líbí se mi jejich hra, protože ať za stavu třeba 5:0 nemusí nikam spěchat, tak hrají pořád naplno a snaží se soupeře góly dorazit. Proto se ani nedivím, kde v tabulce jsou.