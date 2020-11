Po osmi zápasech, a de facto i po podzimu, jste o bod druzí za vedoucími Neštěmicemi. Spokojenost?

S druhým místem spokojeni jsme i nejsme. Víme, jakou máme kvalitu, jak trénujeme a kolik do toho fotbalu dáváme. Z tohoto pohledu je pro nás první místo jediný cíl v sezóně. Ale to druhé místo zatím špatně není. Zatím..

Většina zápasů vám opravdu vyšla, dáváte i hodně gólů. Máte ofenzivně laděný tým, nebo to je jen vyústění vaší kvality, kdy soupeře díky ní převyšujete?

Myslím si, že máme poměrně vyrovnaný tým - jak hrou dopředu, tak hrou dozadu. Trenér Holeček klade důraz na trpelivou kombinaci. Útočíme ve více lidech, ale zároveň chce po ztrátě balónu zatáhnout mužstvo pod balón a bránit jako jeden tým. Vyžaduje to hodně fyzické síly, ale trenér nás na to v zimní přípravě připravil.

Takže kouč Holeček v tom hraje velkou roli.

Ano, ale velkou zásluhu na tom, kde jsme, má bývalý trenér Šebek. On udal směr, kam by fotbal v Dobroměřicích měl patřit. Zároveň na tom má zásluhu ale i současný trenér. Přinesl nový impuls, trošku svůj pohled na sestavu a na kluky; to, jak a kde by měli hrát. Snaží se nezkazit žádnou srandu, ale jakmile je zápas nebo trénink, neexistuje žádná sranda, jen zápas a výhra. Je to jeho první trenérské angažmá. Myslím si, že ho zvládá na výbornou.

V minulé sezoně jste měli také formu, ale přerušil vám ji koronavirus. Na podzim se situace opakuje, znovu nemůžete dokončit dobře rozjetou práci. To je k naštvání, že?

Říkal jsem si, že stát se to může. Holt to musíme zkousnout a makat. Zdraví máme jen jedno. Ale také jsem si říkal, že pokud to zavřou podruhé, tak to bude demotivujici.

Jaký vy máte názor na celou situaci?

To bych si radši nechal pro sebe. Sám jsem prodělal koronavirus. Mám na to svůj vlastní názor, který se určitě neshoduje s názory naší vlády.

Nyní fotbalovou veřejností rezonuje kauza Berbr. Týká se I. A třídy, nebo do téhle soutěže podle vás jeho chapadla nesahala? Pocítili jste někdy nepřízenň rozhodčích, že jste si říkali, že to snad je nějak cinknutý?

Nepřízeň rozhodčích jsem určitě zažil, ale většinou se snažím na to nereagovat spíš kluky podporovat. Ale chápu, že je někdy složitější nereagovat. Co se týče kauzy Berbr, tak každý rozumný člověk, který se ve fotbale pohybuje, ví, jak to je.

Jste v Dobroměřicích spokojený?

Začínal jsem v dobroměřické přípravce, kam mě přivedl kamarád Michal Ipser. Dělá do dobroměřického fotbalu i nyní. Po chvilce jsem zamířil do Loun, do žáků, kde jsem působil až do dorostu. Abych řekl pravdu, tak z ročníku 92 a 93 hodně kluků z dorostu nechtělo do Loun do chlapů, už ani nevím proč. Možná nebyla nějaká motivace, nevím. Ale hodne kluků s fotbalem po dorostu skončilo. My s dalšími asi šesti kluky jsme si řekli, že půjdem pro srandu vykopat soutěž v Lišťanech. Po první sezoně, kdy jsme postoupili, se mi ozval pan Štranc z Dobroměřic, že by chtěl, abych šel hrát k nim. Já ale absolutně neměl k Dobroměřicím žádný vztah. Vyrůstal jsem v Lounech. Ale teď jsem strašně rád, že jsem tam, kde jsem.

Co vám v Dobroměřicích vyhovuje?

Jsem typ, který má rád disciplínu; aby vše šlapalo jak má, aby se okolo lidi snažili být lepší. Ať už hráči, tak lidi, co do fotbalu v Dobroměřicích dělají. To je můj takový hnací motor.



A nepřemýšlíte o vyšší soutěži? Že byste třeba přestoupil?

Zatím nad tím nepřemýšlím. Je mi 27 let, pokud budu podávat dobré výkony, třeba něco přijde, ale momentálně jsou pro mě Dobroměřice na prvním místě. Chceme tu hrát každoročne krajský přebor.

Co kromě fotbalu máte rád?

Sport mám rád celkově. Sportuju každý den. K fotbalu mám jako doplňkový sport fitko.

A co děláte za práci?

Dělám v jedné lounské firmě obchodního zástupce. Práce mě baví. Jsme v terénu, což asi potřebuji. S mojí energií bych nevydržel někde u stroje, nebo v kanceláři. Zároveň mi práce umožňuje stíhat veškeré tréninky a zápasy, což bylo pro mě hodně důležité.

Ondřej Holl