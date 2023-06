Skóre se tak měnilo ve 21. minutě. Klíč, ačkoli byl tísněný Brejchou dokázal obránce Oldřichova obstřelit a rozvlnit oldřichovskou síť. Z další akce zahrozil Filip Klinec, jehož pokus stačil na poslední chvilku tečovat Holub na další roh. Při tomto zákroku se Holub zranil a musel být vystřídán. Až pět minut před přestávkou zahrozili hosté. Přímý kop Poura však Richter vytáhl na roh.

Žatecká plavkyně Suková veze stříbro z Českého poháru v Praze

I po změně stran pokračovali domácí ve své hře a branku Oldřichova ohrozili už po čtyřech minutách. Rohový kop Votavy poslal Klíč hlavou těsně nad. Hosté se oklepali z úvodního náporu Slavoje a pomalu převzali iniciativu. V 53. minutě fauloval gólman Richter kousek před vápnem Poura. Střelecký pokus hostů z nařízeného trestného kopu pak gólman Žatce zneškodnil. Opět přišlo ke slovu přísloví „nedáš – dostaneš“, V 56. minutě domácí zahrávali rohový kop z levé strany. Na centr Votavy si vyskočil nevýše Pinkr a hlavou dal pod břevno druhý gól Slavoje. Hosté i nadále tlačili, jenže chyběla jim přesnost zakončení a finální přihrávka. Vypracovali si několik rohů, ale nedokázali je zužitkovat. V 63. musel Richter v brance řešit složitou situaci po střele Kočího a následné dorážce Smrkovského. Další zákrok musel Richter předvést proti střele Poura a byl z toho další roh. Ten hosté zahráli skvěle, jenže balón prolétl vápnem, aniž by ho někdo z Oldřichova zasáhl.

V závěru utkání tak opět udeřili domácí. Klíč si nejdříve v brejku zakopl o vlastní nohu a upadl, ale hned druhou příležitost využil. Obešel Dědiče a sám před Kasinským nezaváhal.

Po závěrečném hvizdu tak na lavičce Žatce propukla radost a trenér Zelinka skočil do náruče svého asistenta Petree Loose. Na lavičce Oldřichova, kde se ve druhém poločase stupňovala nervozita, zavládl smutek a zklamání.

Žatec výhra vynesla na 9. místo. Oldřichov končí 14., když za sebou nechal jen Horní Jiřetín a poslední Lovosice.

Na utkání Slavoje se kromě trenéra divizních Loun Libora Klíče přijali podívat i předseda klubu Pavel Domecký s manažerem klubu Tomášem Benešem. Ti byli určitě spokojeni s výkonem Pavla Klíče, který by měl být letní posilou Loun a spolu s ním posílí divizní celek tvořivý záložník Jan Čonka. „Posíláme dva hráče do vyšší soutěže, což je pro ně jen dobře. My máme kvalitní náhradu. Nemusíme se bát,“ komentoval odchod dvou klíčových hráčů trenér Zelinka.

Čimpera šel za snajpra Bránického a dal bleskově čtyři góly. Hraje za tři týmy

„Po čtrnácti dnech nejistoty konečně dneska přijde klidný spánek. Nebyla to žádná krása, ale jsem rád, že jsme to vyhráli. Celý týden jsme se na utkání připravovali a řekli jsme si to. Hodně jsme to chtěli. Výhra nás také posune na jiné místo v tabulce. Já jsem maximálně spokojený. Spadl mi velký kámen ze srdce. Nemám co říci, Za mne fantastický den. Šest bodů, nevím, kde večer budu, je to paráda, dokončil stručné hodnocení dojatý trenér Richard Zelinka.

FK Slavoj Žatec – TJ Oldřichov 3:0 (1:0)

Branky: 21. a 86. Klíč, 56. Pinkr. Rozhodčí: Oborník – Vlk, Sabo, ŽK 3:4, 250 diváků.

Slavoj Žatec: Richter – Vlčřek, Pinkr, Beneš, Zmrhal - F. Klinec, Votava, Hoferica, Horák (83. Morong)– P. Klinec (90. Holštajn), Klíč (88. Lebduška).

TJ Oldřichov: Kasinský – O. Zícha, Kočí, Brejcha, Holub (28. Smrkovský) – Sukdolák (46. Fischer), Dědič, Hoffman (76. Sedláček), Koubek (46. Leden) – Pour, Bartko.

Jaroslav Tošner