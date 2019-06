Však mu také mnozí fanoušci, a to i z tábora soupeřů, gratulují. „Takhle bych chtěla ve vašem věku vypadat a být aktivní!“ uslyšel nedávno po jednom z odehraných duelů. A zároveň i prohraných. „Ta krize vyvrcholila domácí porážkou s posledními Kryry,“ vypichuje Halíř ostudný duel.

V kondici se muž, který jezdí pracovně na montáže do Švédska, udržuje pravidelným běháním, zvládne 10 kilometrů pod 50 minut. Obdivuhodné.

Na podzim hrál za béčko Dobroměřic, které vyhrálo okresní přebor. „V Dobroměřicích je fajn parta, je to lepší než v Postoloprtech. Ale chtěl jsem pomoct. Věřím, že po sestupu z B třídy se to zvedne. Já se ale vrátím do Dobroměřic.“

Svou fotbalovou dlouhověkost si Halíř vysvětluje nejen běháním, ale i geny. „Tátovi je 83. Říkal jsem, že chci hrát do padesáti, teď to prodlužuju na šedesátku.“

Autor: Ondřej Holl