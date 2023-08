Jste spokojen s herními prověrkami? Tři zápasy, tři přesvědčivé výhry…

Ano, na Kladně B jsme vyhráli 5:3, v Rakovníku jsme zvítězili 4:1 a podařila se nám i generálka s Litvínovem, který jsme porazili 7:1.

Gólů tedy dáváte dost…

Nevím, jestli to mám prozrazovat, ale trošku jsme změnili rozestavení, vycházelo nám to a snad to bude fungovat i dál. Snad na to navážeme i v mistrovských zápasech a bude nám to vycházet.

Došlo ke změnám v hráčském kádru?

Posílili jsme ho. Přišli Jaroslav Holman a Pavel Exner z Peštejna, z Chomutova se vrátil odchovanec Aleš Havelka. Nikdo neskončil, v přípravě jsme měli nějakých 26 hráčů. Je pravda, že když do toho zasáhly dovolené, tak nás bylo třeba kolem osmnácti. Ale dobrý.

S kádrem jste tedy spokojen?

Jsme posílení a určitě spokojení.

Našel jste v létě vůbec nějaké vady na kráse?Trápí mě zranění zkušeného Ondřeje Matyáše, který začal těsně před zahájením sezony. Vypadl nám i Václav Pergl, jenž měl po cestě z ligového utkání Slavie a Českých Budějovic autonehodu a má zlomenou ruku, předloktí. Dostal sádru, počítám, že nám bude chybět tak dva měsíce, ale hlavně mu přejeme brzké uzdravení, aby s námi byl co nejdříve, brzy se vrátit. Další dva naši hráči, kteří tam byli také, vyvázli naštěstí bez zranění.

Jaké máte před sezonou ambice?

Ty nejvyšší. Sice jsme chtěli, aby se o nás vědělo každý rok, ale teď se pokusíme se vší vážností. Důležitý bude už začátek, na který se připravujeme. Na druhou stranu, co slyším kolem sebe, mají podobné ambice snad všichni. Asi je nějaký fotbalový boom, který je vidět i na návštěvách ve vyšších soutěžích. Jsem rád, že se lidi vrací na stadiony, to je super.

Kdo bude patřit mezi největší dobroměřické konkurenty?

Co se týká postupu?

Ano.

Nahoru by podle mě chtěly Spořice, Šluknov, Ervěnice, hned vrátit zpátky by chtěl Horní Jiřetín. Vypadá to, že těch týmů s ambicemi bude více. Za mě je to jedině dobře, uvidíme, co z toho bude. Jsme připravení, těšíme se.