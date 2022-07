Nové Sedlo otočilo zápas i v deseti, za Podbořany nastoupil brankář jako hráč

Kdo vás před historickou výzvou a účastí v I. A třídě prověří?

Budeme hrát s Novým Strašecím, dohodnutý je i zápas v Modlanech a další utkání.

Budete po postupu posilovat kádr, bude mít Nové Sedlo nové zbraně?

Něco chystáme, ale zatím to není dodělané. Nerad bych to zakřiknul, a tak si to nechám pro sebe.

Předpokládám, že jednáte o jednom dvou nových hráčích. Po sezoně jste sliboval, že i postupu dostanou šanci hráči, kteří I. B třídu vyhráli, to platí že?

Určitě. Na to se nic nezmění. Jestli něco řešíme, tak okysličení kádru.

Za pět týdnu se začíná…

Těšíme se, v prvním utkání navíc budeme hrát v domácím prostředí. Na zápas proti SK Ervěnice-Jirkov se těšíme už teď.