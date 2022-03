Domácí vedli, navíc hráli od 35. minuty po vyloučení Jana Nováka dlouhou přesilovku proti deseti. Hosté však vývoj zápasu otočili. „Červená byla za faul, frajer šel sám na branku, tak mu náš hráč štrejchl nohu. Myslím, že rozhodčí červenou dát mohl a nemusel,“ řekl Černý.



Tři góly stačily na výhru i Tatranu Podbořany, který porazil 3:2 Údlice. „Tři góly jsme dali po standardkách, tři hlavou a vždy jiný hráč,“ řekl předseda vítězného klubu Milan Kareš: „Povedla se první standardka, dali jsme vedoucí gól, ale bylo to hodně vyrovnané. Jsou zkušení, vyrovnali na 1:1, ale naštěstí jsme rychlre odskočili. I po přestávce to byl vyrovnaný zápas. S Údlicemi je to vždy těžké a tentokrát hrály dobře. Odskočili jsme na 3:1, ale v závěru nám už docházely síly. Bylo nás jen jedenáct, na střídání jsme měli pouze brankáře Péťu Bezděka, který musel v 77. minutě nastoupit do pole. Koncovka byla hektická, nervózní, ale povedlo se nám to uhrát.“

Na dva body se třetím Strupčicím přiblížil výhrou 4:0 na hřišti Krásného Dvora FK Duchcov. Potvrdil tak povedený vstup do jarní části soutěže. „Jsme rádi, že jsme navázali na výhru 5:1 nad Osekem. Pomohla nám rychlá branka už v 9. minutě Hájka, další tři jsme přidali z penalty. Mohli jsme vyhrát snad 20:0, ale soupeř dobře bránil a měl neskutečného brankáře. Kloubouk dolu, že to nezabalil, ale z 40 šancí musíme dát určitě víc než čtyři góly,“ hodnotil duel duchcovský trenér František Macháček.

Kopisty vzaly jarní záchranu vážně. Druhý zápas a druhé vítězství za tři body, tentokrát na trávníku Ohníče. Svěřenci trenéra Suttnera tam slavili 3:1. „Zlaté tři body. Byl to obrovsky těžký zápas, ale jsem rád, že se to nakonec podařilo. Start jara nám vyšel, je potřeba v tom pokračoval,“ vyjádřil se kopistský kouč Miroslav Suttner.