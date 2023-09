"V minulé sezoně se nám ani jednou nepovedlo, aby jsme získali dvě výhry v řadě, potvrdili vítězství z domácího hřiště nebo venku, proto jsme po téhle premiéře v I. A třídě nadšeni," přiznal předseda loňského nováčka druhé nejvyšší krajské soutěže Jakub Černý.

Z ospalosti pomohl dobroměřickému lídrovi až poločasový budíček. Pak sázel góly

Dlouhý sobotní výjezd do Rumburku se tak hostům vyplatil. "Jednalo se o vyrovnaný zápas, domácí byli na svém velkém hřišti a těžkém terénu, který byl ale pro obě mužstva stejný, nepříjemným soupeřem. Naštěstí jsme dali pět minut před poločasem gól, střeleckou formu potvrdil Pepa Baierl a po změně stran si náskok pohlídali."

V sobotu do Nového Sedla pojedou Pokratice/Litoměřice, výkop bude v 10.15. "Pokud bychom tu výhru z Rumburku opět potvrdili a získali ze tří zápasů devět bodů, tak by to bylo vynikající," zasnil se Černý.