/FOTO/ Historicky první sezonu v druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěži zvládl její nováček více než obstojně. Hlavní cíl splnil, v podstatě bez potíží se zachránil, a už se chystá na další výzvu. Říká se, že druhá sezona je po postupu nejtěžší…

Závěrečné kolo 1.A třídy přineslo okresní derby, ve kterém domácí celek Nového Sedla (v černém) porazil svého soupeře díky čtyřem gólům nestárnoucího Melichara. | Foto: Deník/Jaroslav Tošner

A jaká byla ta první? "Spokojení určitě jsme. Byla to pro nás historicky první sezona v I. A třídě. Odehráli jsme spoustu kvalitním utkání a dokázali jsme si, že dokážeme hrát vyrovnaně v podstatě s každým soupeřem," řekl Jakub Vlček, trenér TJ Nové Sedlo.

Klub, ve kterém panuje takřka rodinná atmosféra, zviditelnil obec Nové Sedlo nejen na Žatecku a Lounsku. Dobré jméno ji hodlá dělat i nadále.

Co vás vedlo zájmu diváků nejvíce potěšilo?

Že můžeme hrát proti městům jako je Děčín, Roudnice nad Labem nebo Bílina, kde je daleko větší a širší členská základna, než je ta naše.

Nakonec jste se poměrně s přehledem zachránili…

Byli jsme ve spodní polovině tabulky, protože jsme se dopustili nějakých chyb, hlavně týmových, s kterých jsme se doufám poučili a věřím, že v té nadcházející sezoně se nebudou opakovat.

Lze říci, že jste platili určitou nováčkovskou daň, byli na vás třeba přísnější rozhodčí?

Nováčkovská daň… Tak určitě z toho nějaké naše chyby pramenily, ale na druhou stranu máme v tom našem mužstvu spoustu fotbalistů, kteří už tuhle soutěž, ale i vyšší, už hráli. Odstoupila Modrá, pod námi skončil i Klášterec nad Ohří, Rumburk.

Přípravu jste po krátké pauze zahájili ve čtvrtek, jaká bude její podoba?Začali jsme 13. července testem vytrvalostních schopností, chtěli jsme mít přehled, jak na tom jsme.

Co vás čeká dál?

Celá letní příprava bude probíhat v místních podmínkách na hřišti v Novém Sedle, kde budeme v kombinaci s přípravnými zápasy třikrát až čtyřikrát v týdnu trénovat. Jen jeden přátelák absolvujeme na hřišti soupeře, jinak všechno máme tady.

O koho jde?

Teď v sobotu máme SEKO Louny, mělo by jít o tým složený z béčka a doplněný o někoho z širšího kádru jejich A mužstva, pak ve středu máme Kryry, hned v pátek Lokomotivu Karlovy Vary, pak nás čeká Nové Strašecí, modelový zápas s žateckým Slavojem a ještě je jedno utkání v řešení, tak se soupeřem jednáme.

Za měsíc přípravy tedy stihnete šest zápasů, to je pořádná porce.

Máme tam třeba dva zápasy v týdnu, třeba středa a pátek, nebo středa a pak sobota. Chceme, aby kluci byli co nejvíce v herním procesu.

Máte představ o podobě kádru na novou sezonu?

Tady v Novém Sedle už je takovou tradicí, že moc změn neděláme. Mužstvo pracuje na základě takových přátelských, až by se dalo s trochou nadsázky říci rodinných vztahů. a tak se jeho složení zásadně nemění. Jsme si samozřejmě vědomí, že čas nezastavíme, a tak se v každé sezoně snažíme jednoho nebo dva mladé hráče získat. Ve volném přestupním okně odešel pouze Viktor Lhoták do TJ Sokol Chyše. Jsme rádi, že bude pokračovat Meli, tedy v minulé sezoně autor 19 gólů zkušený útočník Pavel Melichar, že se ve skvělé kariéře rozhodl ještě rozhodl pokračovat a že nám ještě pomůže. Možná se nám podaří získat jednoho nebo dva mladé kluky, kteří končí v dorostenecké kategorii. Stejně beze změn zůstává i trenérský tým.

S jakými ambicemi do nového ročníku půjdete?Asi čekáte odpověď, že je naším hlavním cílem záchrana a nesestoupit. Netvrdím, že to tak není, ale v tomhle mančaftu je to nastavené tak, že je našim hlavním cílem se doopravdy fotbalem bavit, prezentovat se kombinační hrou. Chceme to postavit na týmovém výkonu a samozřejmě chceme vyhrávat. Myslím, že se nám na domácí zápasy podařilo přitáhnout i dost lidí, diváků, tak snad budou chodit alespoň ve stejném počtu jako loni. A určitě chceme propagovat i obec, který nás hodně podporuje.

První mistrovský zápas sehrajete v sobotu 12. srpna doma proti FK Dobroměřice, to bude start jako hrom, že?

S nimi jsme končili a teď s nimi i začínáme.

Co čekáte v nadcházející sezoně od I. A třídy jako takové?

Bude kvalitní, z oblastního přeboru k nám spadly Lovosice. Ty jsme tady nedávno viděli v Žatci na Slavoji. Určitě budou kvalitní. Přibyly tam Dušníky, slyšel jsem, že je to ambiciózní tým, který postupoval, ale ještě jsem je hrát neviděl.