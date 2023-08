Nové Sedlo se na třetí pokus dočkalo první výhry v sezoně, Dušníky porazilo ve 3. kole fotbalové I. A třídy 4:2. Konečně dalo branky, hattrick si připsal hrdina nedělního odpoledne Josef Baierl. Hosté dohrávali bez vyloučeného Jakuba Kühna, jenž se za podražení a za faul loktem za devět minut vykartoval, hřiště opouštěl šest minut před koncem.

"Jsme nadšení, už jsme museli, jinak to nešlo. Dušníky jsou velice sympatický nováček, oni hráli velice dobře, bylo to vyrovnané, ale mi jsme dokázali dávat góly, proměnit více šancí. Věřím, že jsme se chytli herně i psychicky," prohlásil předseda vítězného klubu Jakub Černý a jedním dechem dodal: "Tři góly Baierla nám pomohly. Vrátil se z dovolený, gratuluji, ale bude to mít drahý."

Černý si nemyslí, že by vyloučení hostů koncovku zápasu ovlivnilo. "Trefil našeho hráče loktem do obličeje, ale nešlo o nic zákeřného, prostě jasný faul na žlutou a tím, že byla druhá, tak došlo logicky k vyloučení. Teď se musíme nachystat na sobotní výjezd do Rumburku," dolal předseda Nového Sedla, jehož tým čeká téměř 150 kilometrů dlouhý výlet.

Poraženým solidní výkon nestačil. "V prvním poločase jsme byli lepší, byly tam další šance, které jsme měli proměnit. Domácí pak do šatny dali na 1:1, to nás rozhodilo. Sice jsme šli do vedení, ale soupeře nabudilo druhé vyrovnání. Kluci pak na hřišti začali hloupě bláznit. Z naší strany tam byla jistá nekoncentrovanost, byl to prostě zápas blbec. Radši zapomenout,“ přiznal Petr Lédl, kouč Dušníků.