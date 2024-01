Už v první polovině sezony patřilo Nové Sedlo v bilanci venkovních zápasů mezi nejlepší. U soupeřů prohrálo jen dva duely, lepší byly v tomto ohledu pouze první Dobroměřice a druhý Šluknov. "Venku jsme byli opravdu nebezpeční, přivezli ze sedmi zápasů 13 bodů a je pravda, že ty zpáteční cesty bývaly veselé," usmál se předseda klubu.

Osm výher a sedm porážek. Rovněž s celkovou dosavadní bilancí panuje v klubu spokojenost. "Jsme rádi, jak jsme to zvládli. Víme, že se říká, že je druhá sezona po postupu náročná, ani nám vše nevyšlo podle představ. Rádi bychom se například na jaře zlepšili v domácích zápasech."

Předpoklady pro to jsou. Žádná z opor neodešla, zůstaly zkušené stálice v čele s kanonýrem Pavle Melicharem. "Nikdo neodešel," potvrdil Černý.

Lounští fotbalisté deklasovali Litoměřicko 7:0. Manažer z toho vědu nedělá

Ten navíc vytáhl z rukávu i pořádné eso. Z divizního celku FK SEKO Louny angažoval obávaného střelce Pavla Klíče, jenž v minulé sezoně nasázel v krajském přeboru v dresu žateckého Slavoje 20 branek! "Vzhledem k tomu, že se známe ze zaměstnání, tak ho přemluvit zase tak těžké nebylo," ujistil šéf.

Klíč by s podporou dalších opor a osvědčených mazáků mohl zapadnout do zajímavě poskládané mozaiky. "Jde o kvalitního hráče, v Lounech toho sice moc i díky zdravotním problémům moc neodehrál, ale nám může hodně pomoci. Víme, že je mladý a určitě nezůstane v I. A třídě. Pokud dostane třeba už v létě nabídku, bránit mu nebudeme. U nás je to pro něj takový restart," odtajnil detaily domluvy s 21letým bývalým hráčem mimo jiné Blšan či Mostu.

PODÍVEJTE SE: Týden hokeje měl v celém kraji úspěch. Největší jasně v Lounech

Že by mohla parta z Nového Sedla mohla s hvězdnou posilou dokonce zahájit honbu na druhé postupující místo, kde má nyní Bílina k dobru už zmiňovaných 12 bodů, však nevidí jako reálné. "Já říkám, že se vždy ukáže na hřišti, na nějaké odhady a spekulace příliš nejsem. Mále cíle si určitě nikdy nedáváme. Rozhodně tedy chceme navázat na vyvedený podzim, zlepšit se doma. Celkově je to o tom, aby zdejší fotbal a naše snažení dávalo smysl, a to i s výhledem do budoucna."

Přípravu zahájilo Nové Sedlo, které už další nové akvizice neočekává, už téměř před dvěma týdny. "Skoro jako ligové kluby, tak to musí být," uvedl s úsměvem na tváři Černý. Zítra tým odjíždí na herní soustředění do Spořic, po cestě se utká s nováčkem I. B třídy s Kryry. A v pátek ho na kempu prověří ještě Málkov. Dalšími soupeři pak budou Nové Strašecí nebo juniorka Ústí nad Labem. Pikantní bude i start do mistrovského jara, kdy v sobota 9. března zavítá Nové Sedlo ke šlágru kola na hřiště lídra tabulky z Dobroměřic.